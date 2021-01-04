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    Первый тренер «Краснодара»: «В Махачкале болельщики нас мутузили, а милиция не реагировала»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Волчек вспомнил о непростом выезде в Махачкалу в 2008 году.

    — Очень трудный был выезд в Махачкалу. Болельщики нас мутузили даже в подтрибунных помещениях, а милиция на это почему-то не реагировала.

    Слава богу, тут надо отдать должное Сергею Николаевичу — в Махачкалу мы не ехали на автобусе, а летели на самолете. Редкость для команды второй лиги. Мы прилетели, сыграли матч и сразу назад. Выиграли 3:0, три мяча забил Артем Куликов.

    — А мутузили в прямом смысле?

    — Да-да, болельщики могли тебя ударить, пока ты идешь в подтрибунное помещение. Из раздевалки выходили только все вместе, никто по одному не ходил. После матча тоже какое-то время на стадионе просидели, ждали, когда болельщики разойдутся.

    Ну, в Махачкале любят футбол, потому фанаты такие эмоциональные. Но давление было колоссальное на футболистов, ребята-то молодые.

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    Источник: Sport24

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