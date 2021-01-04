Полузащитник «ПСЖ» Рафинья заразился коронавирусом

«ПСЖ» объявил о выявлении нового случая заболевания коронавирусом в команде.
Пресс-служба клуба сообщила, что инфекцию обнаружили по итогам воскресного тестирования, но имя заразившегося футболиста не назвала.
По информации Le Parisien, речь идет о полузащитнике Рафинье Алькантаре. Бразилец – единственный нетравмированный игрок, который пропустил первую тренировку команды под руководством нового тренера Маурисио Покеттино.
В текущем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 17 матчей и сделал пять ассистов.
Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»