Полузащитник «ПСЖ» Рафинья заразился коронавирусом

«ПСЖ» объявил о выявлении нового случая заболевания коронавирусом в команде.

Пресс-служба клуба сообщила, что инфекцию обнаружили по итогам воскресного тестирования, но имя заразившегося футболиста не назвала.

По информации Le Parisien, речь идет о полузащитнике Рафинье Алькантаре. Бразилец – единственный нетравмированный игрок, который пропустил первую тренировку команды под руководством нового тренера Маурисио Покеттино.

В текущем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 17 матчей и сделал пять ассистов.