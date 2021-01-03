«Дискотека Авария»: «Неоднократно в клубах видели пьяных хороших футболистов перед игрой. Мы им сказали: «Вы что, охренели?!»

Алексей Рыжов и Алексей Серов, лидеры группы «Дискотека Авария», рассказали на ютуб-канале «Поз и Кос», что замечали в клубах пьяных российских футболистов. Музыканты пытались влиять на игроков.

«Когда я увлекался клубной жизнью, неоднократно там видел пьяных хороших футболистов. Заходишь туда в шесть утра, а там стоит… Не будем говорить кто… На вискаречке. А вечером у него игра», — сказал Рыжов.

«А вспомни Португалию. Мы тогда сразу все поняли про российский футбол. К сожалению. Видимо, нет правильной конкурентной среды. Если они бухают, значит, они себя так чувствуют, что они настолько императоры, короли и прочее. В свободное время пусть бухают и делают, что хотят, но нужен результат.

Мы просто не можем рассказать, кому мы сказали: «Вы что, охренели?!». Было такое. Мы были в шоке. Увидели, что люди нарушают режим. Мы там нормально сказали… С нами еще были серьезные товарищи. Они им сказали: «Вам *** [трындец], если еще и хреново сыграете». Ответ был такой: «А мы-то че? Мы стараемся», – добавил Серов.