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  • «Дискотека Авария»: «Неоднократно в клубах видели пьяных хороших футболистов перед игрой. Мы им сказали: «Вы что, охренели?!»

«Дискотека Авария»: «Неоднократно в клубах видели пьяных хороших футболистов перед игрой. Мы им сказали: «Вы что, охренели?!»

3 января 2021, 10:55
8

Алексей Рыжов и Алексей Серов, лидеры группы «Дискотека Авария», рассказали на ютуб-канале «Поз и Кос», что замечали в клубах пьяных российских футболистов. Музыканты пытались влиять на игроков.

«Когда я увлекался клубной жизнью, неоднократно там видел пьяных хороших футболистов. Заходишь туда в шесть утра, а там стоит… Не будем говорить кто… На вискаречке. А вечером у него игра», — сказал Рыжов.

«А вспомни Португалию. Мы тогда сразу все поняли про российский футбол. К сожалению. Видимо, нет правильной конкурентной среды. Если они бухают, значит, они себя так чувствуют, что они настолько императоры, короли и прочее. В свободное время пусть бухают и делают, что хотят, но нужен результат.

Мы просто не можем рассказать, кому мы сказали: «Вы что, охренели?!». Было такое. Мы были в шоке. Увидели, что люди нарушают режим. Мы там нормально сказали… С нами еще были серьезные товарищи. Они им сказали: «Вам *** [трындец], если еще и хреново сыграете». Ответ был такой: «А мы-то че? Мы стараемся», – добавил Серов.

  • Группа «Дискотека Авария» основана в 1990 году в Иваново.
  • Рыжов в группе со дня основания, Серов – с 1997 года.
  • В репертуаре группы есть песня, записанная перед Евро-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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portero
1609662213
Потому "трупы" на поле и бегать не могут, в контрактах должны быть забиты охрененные штрафы на лишение месячной зарплаты , за такие залёты... иначе с этим гавном что у нас типо футболисты ничего не сделать...
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Ганнибал Лектор
1609662275
Благодаря лимиту у нас неконкурентоспособный чемпионат пешеходного футбола
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portero
1609662282
Да ваще.... фамилии в студию, страна должна знать "хероев"
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JTherry
1609663204
интересно, кто же это был "на вискаречке"?) "а вспомни Португалию" - это они про 1:7 намекают, "ночной позор" 13 октября 2004... от того состава вполне можно было ожидать "на вискаречке"...
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САДЫЧОК
1609664097
Да и так понятно кто...курение кальяна , вискарь перед матчем в клубах....всё это было озвучено в своё время...Глушаков и т.д.
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Психинквизитор
1609665783
что то напоминает сюжет фильма "Околофутбол"
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Simbirsk
1609687577
Да тут не важны персоналии. Это суть нашей сборной. И не только в футболе. Зажрались ребята и это видно на примере Кокорина и Мамаева. Добавить больше нечего, к чему катимся к тому и прикатимся
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