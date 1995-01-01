Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Дискотека Авария»: «Неоднократно в клубах видели пьяных хороших футболистов перед игрой. Мы им сказали: «Вы что, охренели?!»

    Алексей Рыжов и Алексей Серов, лидеры группы «Дискотека Авария», рассказали на ютуб-канале «Поз и Кос», что замечали в клубах пьяных российских футболистов. Музыканты пытались влиять на игроков.

    «Когда я увлекался клубной жизнью, неоднократно там видел пьяных хороших футболистов. Заходишь туда в шесть утра, а там стоит… Не будем говорить кто… На вискаречке. А вечером у него игра», — сказал Рыжов.

    «А вспомни Португалию. Мы тогда сразу все поняли про российский футбол. К сожалению. Видимо, нет правильной конкурентной среды. Если они бухают, значит, они себя так чувствуют, что они настолько императоры, короли и прочее. В свободное время пусть бухают и делают, что хотят, но нужен результат.

    Мы просто не можем рассказать, кому мы сказали: «Вы что, охренели?!». Было такое. Мы были в шоке. Увидели, что люди нарушают режим. Мы там нормально сказали… С нами еще были серьезные товарищи. Они им сказали: «Вам *** [трындец], если еще и хреново сыграете». Ответ был такой: «А мы-то че? Мы стараемся», – добавил Серов.

    • Группа «Дискотека Авария» основана в 1990 году в Иваново.
    • Рыжов в группе со дня основания, Серов – с 1997 года.
    • В репертуаре группы есть песня, записанная перед Евро-2012.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6025

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Да и так понятно кто...курение кальяна , вискарь перед матчем в клубах....всё это было озвучено в своё время...Глушаков и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10511

      JTherry 42 минуты назад

      интересно, кто же это был "на вискаречке"?) "а вспомни Португалию" - это они про 1:7 намекают, "ночной позор" 13 октября 2004... от того состава вполне можно было ожидать "на вискаречке"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43937

      portero 57 минут назад

      Да ваще.... фамилии в студию, страна должна знать "хероев"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3211

      Ганнибал Лектор 57 минут назад

      Благодаря лимиту у нас неконкурентоспособный чемпионат пешеходного футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43937

      portero 58 минут назад

      Потому "трупы" на поле и бегать не могут, в контрактах должны быть забиты охрененные штрафы на лишение месячной зарплаты , за такие залёты... иначе с этим гавном что у нас типо футболисты ничего не сделать...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81749
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru