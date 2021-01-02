Сигурдссон недоволен положением в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон допустил смену команды, чтобы получать больше игровой практики.

«Очевидно, что в ближайшие недели мне предстоит оценить свое положение в клубе. В последнее время меня мало устраивает ситуация. Нужно определиться, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры – остаться в ЦСКА или перейти в другую команду», – сказал исландец.