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    Сигурдссон недоволен положением в ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон допустил смену команды, чтобы получать больше игровой практики.

    «Очевидно, что в ближайшие недели мне предстоит оценить свое положение в клубе. В последнее время меня мало устраивает ситуация. Нужно определиться, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры – остаться в ЦСКА или перейти в другую команду», – сказал исландец.

    • Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал два ассиста в 19 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: DV

    Dagblaðið Vísir - еженедельная исландская газета. Основана в 1981 году.  

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5557

      серега кашин 18 минут назад

      за 5,5 ляма его никто не купит

      0
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      Рейтинг: +10504

      JTherry 29 минут назад

      после таких слов обычно получают расчет в бюстгалтерии...

      1
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      Рейтинг: +354

      vsolon 48 минут назад

      досвидание и не забудь прихватить Адольфо

      1
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      Рейтинг: +5178

      Lester84 51 минуту назад

      Может Арнору нужно прежде всего начать с себя? Ибо последние полгода он не блещет, в том числе выходя на замену. Бийол тоже был недоволен своим положением, однако же во второй бундеслиге он тоже не блещет

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