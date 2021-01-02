Сигурдссон недоволен положением в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон допустил смену команды, чтобы получать больше игровой практики.
«Очевидно, что в ближайшие недели мне предстоит оценить свое положение в клубе. В последнее время меня мало устраивает ситуация. Нужно определиться, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры – остаться в ЦСКА или перейти в другую команду», – сказал исландец.
- Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал два ассиста в 19 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5,5 миллиона евро.
Источник: DV
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