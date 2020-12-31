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«Okko Спорт» готов купить права на показ РПЛ

31 декабря 2020, 13:11
36

Эксклюзивные права на трансляции матчей РПЛ могут перейти «Okko Спорт». По словам руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича, компания готова купить права.

«РПЛ – отдельная история. У этой лиги никогда не было официального тендера на телеправа. Конечно, нам это интересно. Просто вопрос не в Оkko, а в РПЛ. Мы готовы. Ждeм, когда РПЛ повзрослеет и придeт к зрелому подходу к продаже прав.

Могу сказать от лица «Okko Спорт», что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы. Не только технические, но и человеческие. У нас работают люди, которые непосредственно вовлечены в процесс создания спортивного продукта. Мы готовы не только покупать права и показывать, но и совершенствовать предложение. Опыт работы с английской Премьер-лигой позволяет сказать, что мы можем улучшить не только качество картинки, но и сам процесс организации. Надеемся, что в следующем цикле прав на трансляцию РПЛ, которые заканчиваются в сезоне-2021/2022, лига захочет провести настоящий тендер», – сказал Гершкович.

  • Сейчас «Okko Спорт» эксклюзивно транслирует в России АПЛ.
  • Правами на РПЛ владеет «Матч ТВ».
  • Турнир в РПЛ возобновится в феврале.

Губерниев: «Сколько народу смотрит АПЛ на Okko? Два зрителя? Сейчас «Матч ТВ» соберет главные лиги, которые растерял»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (36)
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серега кашин
1609412453
давно пора, надоел этот безпонтовый матч и его предвзятые комментаторы
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JTherry
1609414524
Okko Спорт губу раскатал на проведение "настоящего тендера" на показ матчей РПЛ))) по большому счету - унылейшая лига с несколькими интересными матчами... все остальное - на вкус болельщиков своих команд...
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Из Твери Леха
1609415697
А что же тогда дармоеды с матч-тиви будут комментить?
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Из Твери Леха
1609415826
Бомбардир, сделайте соц.опрос на сайте, кто из телезрителей покупает подписку или просмотр матчей на Матч-в. Интересно, сколько же этих ценителей футбола от главного спорт. канала страны.
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Давид59
1609425692
Думаю не выйдет. Ох тяжело у нас с тендерами. С понятием "конкуренция" в стране очень неважно. Очень хотелось бы ошибиться.
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Krossmen73
1609427165
На мой взгляд не все в нашей стране будут готовы покупать подписку на просмотр матчей ЧР.Одни из принципа не платят и смотрят игры в инете,другие просто не смогут выделять некоторую сумму из своего и так не богатого семейного бюджета( таких очень много,особенно в провинции).Так что всё у нас "для людей"...
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ARSteven89
1609428545
Будущее наступает! Весь спорт для России потихоньку приближается к уходу в платное контентное пространство! Думаю именно 20е годы в этом плане будут прорывными, но потянет ли зритель, вот это уже спорный вопрос.
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BRO_football
1609430273
Да знаем мы ваш опыт работы с АПЛ, когда люди не могли посмотреть свою оплаченную трансляцию матчей из-за перегруженности серверов. Уверен, с РПЛ будет ситуация ещё хуже, потому что зрителей в России у неё намного больше, чем у АПЛ. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но лучше Матч ТВ, чем Окко.
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афоня72
1609445026
БАБКИ,,,то-есть не те что на скамейке во дворе..
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MaxRnD
1609455998
Чисто из-за Карасева и Казарцева ? Тогда им дешевле трансляции из цирка купить
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