«Okko Спорт» готов купить права на показ РПЛ

Эксклюзивные права на трансляции матчей РПЛ могут перейти «Okko Спорт». По словам руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича, компания готова купить права.

«РПЛ – отдельная история. У этой лиги никогда не было официального тендера на телеправа. Конечно, нам это интересно. Просто вопрос не в Оkko, а в РПЛ. Мы готовы. Ждeм, когда РПЛ повзрослеет и придeт к зрелому подходу к продаже прав.

Могу сказать от лица «Okko Спорт», что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы. Не только технические, но и человеческие. У нас работают люди, которые непосредственно вовлечены в процесс создания спортивного продукта. Мы готовы не только покупать права и показывать, но и совершенствовать предложение. Опыт работы с английской Премьер-лигой позволяет сказать, что мы можем улучшить не только качество картинки, но и сам процесс организации. Надеемся, что в следующем цикле прав на трансляцию РПЛ, которые заканчиваются в сезоне-2021/2022, лига захочет провести настоящий тендер», – сказал Гершкович.

Сейчас «Okko Спорт» эксклюзивно транслирует в России АПЛ.

Правами на РПЛ владеет «Матч ТВ».

Турнир в РПЛ возобновится в феврале.

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