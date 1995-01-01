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    Губерниев: «Сколько народу смотрит АПЛ на Okko? Два зрителя? Сейчас «Матч ТВ» соберет главные лиги, которые растерял»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в интервью ютуб-каналу «А поговорить?» раскрыл политику холдинга в части покупки прав. Он планирует вернуть себе лиги, которые ушли конкурентам.

    – Как получилось, что вы растеряли главные лиги, которые ушли?

    – Это не ко мне. Я не занимаюсь покупкой прав. Я думаю, сейчас все соберем постепенно. Перемены же.

    Okko что-то купил, а АПЛ пропала. Сколько там народу ее смотрит? Два зрителя? Ну хорошо, не два. Тысячи.

    • Сервис Okko показывает АПЛ с прошлого сезона.
    • Новый сезон стартует 12 сентября.
    • Губерниев также работает на ВГТРК.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +46

      edmund 3 минуты назад

      лучше смотреть на окко, чем слушать этого задыхающегося.

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      Рейтинг: +2524

      Axe111 3 минуты назад

      Какое матчтв лол,помойка

      0
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      Рейтинг: +248

      mama1991 1 час назад

      окко))))) все в телеге показывают бесплатно.... дети, не знали на что идут в россии))))

      0
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      Рейтинг: +1180

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Сколько любят Губу - 2 зрителя. Ну хорошо - 0.

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