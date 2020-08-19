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  • Губерниев: «Сколько народу смотрит АПЛ на Okko? Два зрителя? Сейчас «Матч ТВ» соберет главные лиги, которые растерял»

Губерниев: «Сколько народу смотрит АПЛ на Okko? Два зрителя? Сейчас «Матч ТВ» соберет главные лиги, которые растерял»

19 августа 2020, 15:47
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в интервью ютуб-каналу «А поговорить?» раскрыл политику холдинга в части покупки прав. Он планирует вернуть себе лиги, которые ушли конкурентам.

– Как получилось, что вы растеряли главные лиги, которые ушли?

– Это не ко мне. Я не занимаюсь покупкой прав. Я думаю, сейчас все соберем постепенно. Перемены же.

Okko что-то купил, а АПЛ пропала. Сколько там народу ее смотрит? Два зрителя? Ну хорошо, не два. Тысячи.

  • Сервис Okko показывает АПЛ с прошлого сезона.
  • Новый сезон стартует 12 сентября.
  • Губерниев также работает на ВГТРК.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1597844879
Сколько любят Губу - 2 зрителя. Ну хорошо - 0.
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Axe111
1597849453
Какое матчтв лол,помойка
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edmund
1597849479
лучше смотреть на окко, чем слушать этого задыхающегося.
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Hektor 84
1597849737
Сказочный п и з д а б о л
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Валерий2705
1597850479
С таким "аналитиком" после матчей, и на твоём позорном канале смотреть не будут.
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Oldtrafford83
1597857102
И хорошо что купил ибо шмарнова,чердака,губера и прочих дебилов слушать точно не хочется!!!
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Hektor 84
1597877714
Кто тебе вообще доверил разбор матчей проводить? Смешно смотреть.
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