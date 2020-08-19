Губерниев: «Сколько народу смотрит АПЛ на Okko? Два зрителя? Сейчас «Матч ТВ» соберет главные лиги, которые растерял»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в интервью ютуб-каналу «А поговорить?» раскрыл политику холдинга в части покупки прав. Он планирует вернуть себе лиги, которые ушли конкурентам.

– Как получилось, что вы растеряли главные лиги, которые ушли?

– Это не ко мне. Я не занимаюсь покупкой прав. Я думаю, сейчас все соберем постепенно. Перемены же.

Okko что-то купил, а АПЛ пропала. Сколько там народу ее смотрит? Два зрителя? Ну хорошо, не два. Тысячи.