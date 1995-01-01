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    Пентек может вернуться в «Дженоа» или перейти в «Фиорентину»

    Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек хочет вернуться в Серию А, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, в услугах поляка заинтересованы «Дженоа» и «Фиорентина», которые готовы арендовать его в январе.

    • Пентек в текущем сезоне провел за «Герту» 13 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 21,5 миллиона евро.
    • За «Дженоа» форвард уже выступал с 2018 по 2019 год.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (111,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1796

      Dizayner 1 час назад

      позиционируемый как звезда теперь пылит в герте, печально

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