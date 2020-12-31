Пентек может вернуться в «Дженоа» или перейти в «Фиорентину»

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек хочет вернуться в Серию А, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, в услугах поляка заинтересованы «Дженоа» и «Фиорентина», которые готовы арендовать его в январе.
- Пентек в текущем сезоне провел за «Герту» 13 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 21,5 миллиона евро.
- За «Дженоа» форвард уже выступал с 2018 по 2019 год.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (111,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.