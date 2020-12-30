Главные новости дня. Ротенберг может стать спортивным директором «Локомотива», Балотелли забил за «Монцу» первым касанием

Симеоне провел 500-й матч в качестве главного тренера «Атлетико»

Балотелли забил за «Монцу» первым касанием спустя четыре минуты после дебюта

Чемпионат России возобновится 26 февраля. 23-й тур перенесен в интересах сборной

Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» перенесли в связи с коронавирусом

Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»

«Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша

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