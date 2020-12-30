Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.
«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента ФНЛ, она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.
Также в выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.
- Смородская была президентом «Локо» с июля 2010 по август 2016 года.
- Геркус руководил клубом с августа 2016 по декабрь 2018 года.
Источник: «Р-Спорт»