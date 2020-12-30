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  • Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

30 декабря 2020, 19:29
3

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.

«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента ФНЛ, она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

Также в выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.

  • Смородская была президентом «Локо» с июля 2010 по август 2016 года.
  • Геркус руководил клубом с августа 2016 по декабрь 2018 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Локомотив Смородская Ольга Геркус Илья
Комментарии (3)
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Guinnesss
1609347000
На**й Смородскую!))))
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Karel1977
1609371163
Чё, всё напизженное уже закончилось чувырла,кикнадзиком мастурбируй,локомотивщикам говорят помогает.. твари..в Карелии,в ЭЧ-8 помощникам машиниста,всем ,в канун нг подарок сделали, уведомления о сокращении выдали! Всем!!! Ж/Д лучшие!! Ублюдки *****!!! Твари!!!
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Hektor 84
1609395047
Как же они не хотят с кормушки слазить!
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