Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.

«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента ФНЛ, она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

Также в выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.