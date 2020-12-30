Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Смородская станет конкурентом Геркуса на выборах президента ФНЛ

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.

    «Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента ФНЛ, она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

    Также в выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.

    • Смородская была президентом «Локо» с июля 2010 по август 2016 года.
    • Геркус руководил клубом с августа 2016 по декабрь 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      Guinnesss 2 часа назад

      На**й Смородскую!))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru