«Барселона» – лидер Примеры по результативным ошибкам

Это уже не состав чемпионов, а команды второго сорта уровня РС или той же Валенсии
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонцы пропустили гол после ошибки защитника Рональда Араухо.
Для «Барселоны» это четвертая результативная ошибка за сезон. Клуб лидирует по этому показателю в Примере.
До Араухо за команду ошибались: Нето, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле.
- «Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у клуба 25 очков.
- Каталонцы занимают шестое место в таблице.