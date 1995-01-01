«Барселона» – лидер Примеры по результативным ошибкам

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонцы пропустили гол после ошибки защитника Рональда Араухо.

Для «Барселоны» это четвертая результативная ошибка за сезон. Клуб лидирует по этому показателю в Примере.

До Араухо за команду ошибались: Нето, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле.