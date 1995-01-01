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    «Барселона» – лидер Примеры по результативным ошибкам

    «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонцы пропустили гол после ошибки защитника Рональда Араухо.

    Для «Барселоны» это четвертая результативная ошибка за сезон. Клуб лидирует по этому показателю в Примере.

    До Араухо за команду ошибались: Нето, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле.

    • «Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у клуба 25 очков.
    • Каталонцы занимают шестое место в таблице.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11029

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Это уже не состав чемпионов, а команды второго сорта уровня РС или той же Валенсии

      0
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      Рейтинг: +272

      cevin cigan 1 час назад

      Хоть в чём то лидеры!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43870

      portero 1 час назад

      Есть шанс все антирекорды собрать.

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