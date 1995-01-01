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    «Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дебютировал в АПЛ в феврале. За эти десять месяцев он лидирует по результативности в турнире (32 очка по системе «гол+пас»). Графика доступна ниже.

    С момента дебюта Фернандеша манчестерцы лидируют в лиге по набранным очкам (62). У «Ливерпуля» на одно меньше.

    • «Манчестер Юнайтед» с момента дебюта Фернандеша забил в АПЛ 61 гол. Португалец поучаствовал в более чем половине – в 32.
    • Фернандеша купили 29 января у «Спортинга» за 55 миллионов евро.
    • Манчестерцы сейчас идут в АПЛ 2-ми.

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    Источник: твиттер William Hill

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