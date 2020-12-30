«Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дебютировал в АПЛ в феврале. За эти десять месяцев он лидирует по результативности в турнире (32 очка по системе «гол+пас»). Графика доступна ниже.

С момента дебюта Фернандеша манчестерцы лидируют в лиге по набранным очкам (62). У «Ливерпуля» на одно меньше.