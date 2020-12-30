«Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дебютировал в АПЛ в феврале. За эти десять месяцев он лидирует по результативности в турнире (32 очка по системе «гол+пас»). Графика доступна ниже.
С момента дебюта Фернандеша манчестерцы лидируют в лиге по набранным очкам (62). У «Ливерпуля» на одно меньше.
- «Манчестер Юнайтед» с момента дебюта Фернандеша забил в АПЛ 61 гол. Португалец поучаствовал в более чем половине – в 32.
- Фернандеша купили 29 января у «Спортинга» за 55 миллионов евро.
- Манчестерцы сейчас идут в АПЛ 2-ми.
Источник: твиттер William Hill