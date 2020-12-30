Семин: «Семак – лучший тренер 2020 года в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего коллегу в 2020 году в России. Он выбрал самого титулованного.

«Сергей Семак. «Зенит» располагается на первом месте, а таблица всe определяет», – считает Семин.

При Семаке «Зенит» 2-й год подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.

В то же время клуб 2-й раз подряд при Семаке взял РПЛ.

Также «Зенит» пополнил трофейную коллекцию Кубком и Суперкубком России.

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