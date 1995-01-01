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    Семин: «Семак – лучший тренер 2020 года в РПЛ»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего коллегу в 2020 году в России. Он выбрал самого титулованного.

    «Сергей Семак. «Зенит» располагается на первом месте, а таблица всe определяет», – считает Семин.

    • При Семаке «Зенит» 2-й год подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • В то же время клуб 2-й раз подряд при Семаке взял РПЛ.
    • Также «Зенит» пополнил трофейную коллекцию Кубком и Суперкубком России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2090

      CSKA57 2 минуты назад

      Короче, не лучшего, а титулованного!

      0
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      Рейтинг: +4182

      polt 1 час назад

      Уважаю Палыча, но здесь с ним не согласен. Лидерство в РПЛ не заслуга, а отсутствие сопоставимых по составу команд. У Зенита же игра совершенно не поставлена, команда очень слаба и по морально-волевым качествам и тактически и физически. Семак еще ни как не тянет даже на хорошего тренера.

      4
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      Рейтинг: +5538

      серега кашин 1 час назад

      семин ошибается на все 100%

      4
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      Рейтинг: -1384

      net zenit1967 > серега кашин 49 минут назад

      я не терплю зенит,но с тобою не согласен!семак мне импонирует как тренер и как человек!нам любого дай!с федуном каши не сваришь!так что ...

      2
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      Рейтинг: +16685

      slavutiq70 1 час назад

      А как же состав???Быть на первом месте с самым дорогим составом это просто необходимость иначе ты вообще не тренер,,,вот когда ты опережаешь команды с более сильным и дорогим составом вот тогда ты хороший тренер,Палыч к стате это делал,,,

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