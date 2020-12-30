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Семин: «Семак – лучший тренер 2020 года в РПЛ»

30 декабря 2020, 13:20
26

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего коллегу в 2020 году в России. Он выбрал самого титулованного.

«Сергей Семак. «Зенит» располагается на первом месте, а таблица всe определяет», – считает Семин.

  • При Семаке «Зенит» 2-й год подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
  • В то же время клуб 2-й раз подряд при Семаке взял РПЛ.
  • Также «Зенит» пополнил трофейную коллекцию Кубком и Суперкубком России.

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Семин: «Лучший вратарь РПЛ в 2020 году – Акинфеев»

Семин: «Крыховяк – лучший полузащитник РПЛ в 2020 году»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (26)
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slavа0508
1609326539
А как же состав???Быть на первом месте с самым дорогим составом это просто необходимость иначе ты вообще не тренер,,,вот когда ты опережаешь команды с более сильным и дорогим составом вот тогда ты хороший тренер,Палыч к стате это делал,,,
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серега кашин
1609327185
семин ошибается на все 100%
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polt
1609329076
Уважаю Палыча, но здесь с ним не согласен. Лидерство в РПЛ не заслуга, а отсутствие сопоставимых по составу команд. У Зенита же игра совершенно не поставлена, команда очень слаба и по морально-волевым качествам и тактически и физически. Семак еще ни как не тянет даже на хорошего тренера.
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CSKA57
1609332538
Короче, не лучшего, а титулованного!
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Plyash
1609338679
По результатам,так по мне Черевченко Игорь лучший,за последние семь туров ободрал Ростов,Рубин,Уфу,Краснодар,Арсенал,Локомотив и с ЦСКА в ничью сыграл,шутка ли? Ничего так себе результат.Браво,тренер.Для меня ты - лучший.
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Валерий2705
1609340439
Семак а.х.у.и.т.е.л.ь.н.ы.й тренер... Но для УФЫ)
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Hektor 84
1609341371
Юрий Палыч закусывать надо!
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Иван Петров 1986
1609341774
Лучший из худших.
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neveldomha
1609344249
Да пожалуй, что так оно и есть.
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GoLenaStop
1609345282
Пользуясь случаем, поздравляю ВСЕХ с окончанием 2020 года! Желаю в новом 2021 году ЗДОРОВЬЯ!!! БЛАГОПОЛУЧИЯ!!! ЛЮБВИ!!! УДАЧИ!!! С уважением!
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