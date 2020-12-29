Овчинников: «Пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть»

Тренер Сергей Овчинников в инстаграме прокомментировал уход из ЦСКА.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам – в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь – феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане.7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», – сказал Овчинников.

ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко . Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко .

. Кроме Овчинникова, клуб покинул . Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.

Онопко работал в московском клубе с 2009 года.