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    Овчинников: «Пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть»

    Тренер Сергей Овчинников в инстаграме прокомментировал уход из ЦСКА.

    «Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам – в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь – феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане.7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», – сказал Овчинников.

    • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Овчинникова

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: -652

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Овчиников постарел до неузноваймости

      0
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      Рейтинг: +14740

      vladimir-7 26 минут назад

      Достойное прощание тренера с командой и с его оценкой и пожеланий
      игрокам ЦСКА. Удачи тебе, Сергей!

      0
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      Рейтинг: +9933

      ilichkadr 29 минут назад

      "Но сначала чуть отдохнуть"
      Ага, отпахал так отпахал, аж вспотел...............

      -1
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      Рейтинг: +3458

      InterMilLano1908 30 минут назад

      фразой спасибо лене, понятно почему и из-за кого не продлили с ним контракт, а вот Онопко реально жаль если этот найдет работу, то Онопко только на завод

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      Рейтинг: +9933

      ilichkadr > InterMilLano1908 26 минут назад

      Подавляющее большинство "только на завод", ибо получая бешеные деньги не особо думают о завтрашнем дне.

      -1
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      Рейтинг: +19972

      Боцман59rus 38 минут назад

      Все чинно и благородно, а главное без цирка, отработали - досвидания, почти все, как мы любим в Спартаке.....
      Спасибо Ле́ня)>)

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