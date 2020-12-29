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  • Овчинников: «Пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть»

Овчинников: «Пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть»

29 декабря 2020, 16:27
12

Тренер Сергей Овчинников в инстаграме прокомментировал уход из ЦСКА.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам – в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь – феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане.7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», – сказал Овчинников.

  • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
  • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
  • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Овчинникова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1609249597
Все чинно и благородно, а главное без цирка, отработали - досвидания, почти все, как мы любим в Спартаке..... Спасибо Ле́ня)>)
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InterMilLano1908
1609250048
фразой спасибо лене, понятно почему и из-за кого не продлили с ним контракт, а вот Онопко реально жаль если этот найдет работу, то Онопко только на завод
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ilichkadr
1609250118
"Но сначала чуть отдохнуть" Ага, отпахал так отпахал, аж вспотел...............
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vladimir-7
1609250309
Достойное прощание тренера с командой и с его оценкой и пожеланий игрокам ЦСКА. Удачи тебе, Сергей!
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Из Твери Леха
1609253389
Устал поди сидеть на лавочке.
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rash1959
1609257082
...пришло время двигаться дальше..., и дальше лавка кончилась.
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Вомбат
1609266215
Приходи в Зенит, где тебе будут рады, там тренер вратарей Бирюков уже два поколения вратарей угробил и сейчас приканчивает третье.
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Ганнибал Лектор
1609267085
и ни слова про бульбаша - значит не все так просто, как говорит.
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JTherry
1609269966
судя по прощальному посту в инстаграмме Овчинникова, не сработался с Ганчаренко... здесь все понятно - впереди маячит Локо...
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Niko
1610051368
Лучше бы его вместо Михалыча попробовали. Чудят наши
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