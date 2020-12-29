Сутормин – о 3:1 с «Краснодаром»: «Ситуация с видео Дзюбы нас еще больше сплотила. Понимал, что не имеем права проиграть»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об эмоциях после победы над «Краснодаром» (3:1) в 14-м туре РПЛ.

– День матча с «Краснодаром» выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким.

Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить. Так, считаю, и должно было быть. Хорошо, что все получилось.

— После первого тайма «Зенит» проигрывал «Краснодару» — 0:1, но потом команда перевернула игру. Что происходило в перерыве?

— В раздевалке особо не был, как запасной почти сразу пошел разминаться. Но понимал, что в такой день, в том числе с учетом давления на Артема, мы не имеем права проиграть.

Это трудно описать словами, но во втором тайме каждый из нас был за каждого как никогда! Это и привело к трем мячам.