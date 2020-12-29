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  • Сутормин – о 3:1 с «Краснодаром»: «Ситуация с видео Дзюбы нас еще больше сплотила. Понимал, что не имеем права проиграть»

Сутормин – о 3:1 с «Краснодаром»: «Ситуация с видео Дзюбы нас еще больше сплотила. Понимал, что не имеем права проиграть»

29 декабря 2020, 12:46
5

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об эмоциях после победы над «Краснодаром» (3:1) в 14-м туре РПЛ.

– День матча с «Краснодаром» выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким.

Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить. Так, считаю, и должно было быть. Хорошо, что все получилось.

— После первого тайма «Зенит» проигрывал «Краснодару» — 0:1, но потом команда перевернула игру. Что происходило в перерыве?

— В раздевалке особо не был, как запасной почти сразу пошел разминаться. Но понимал, что в такой день, в том числе с учетом давления на Артема, мы не имеем права проиграть.

Это трудно описать словами, но во втором тайме каждый из нас был за каждого как никогда! Это и привело к трем мячам.

  • Победный гол в ворота «Краснодара» забил Артем Дзюба.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Сутормин Алексей
Комментарии (5)
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Жорик кекс обжорик
1609238198
раз два три зенитушка *рочи!
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raritet
1609238982
ах вон оно что сплачивает, а я то думал совсем о другом. Вот как времена изменились. Нужно срочно менять методику подготовки футболистов. Сейчас бы никакой Бесков не помог бы. Другие ориентиры...так сказать...
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mamba9090909
1609239422
Тема для озабоченных.)) Первые суетящиеся уже здесь.))
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САДЫЧОК
1609242994
А , вот интересно , чем эта ситуация может сплотить ?! Это лжеколлективизм ! Разочарован руководством Зенита , которое не выгнало этого проблемного и на мой взгляд плохо играющего Дзюбу а точнее команду играющего на это бревно ! Не забывайте это все таи Зенит -а не Шинник !
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NewLife
1609255538
Вам ничто не мешает начать всем дрочить и снимать на видео, сплотитесь, как никогда. Зюбе присвоите звание капитан-онанист.
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