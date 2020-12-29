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  • Ребров: «Весь стадион кричал: «Иди на ***, Кононов Олег». Он не заслуживал таких унижений»

Ребров: «Весь стадион кричал: «Иди на ***, Кононов Олег». Он не заслуживал таких унижений»

29 декабря 2020, 09:07
37

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении болельщиков к бывшему главному тренеру москвичей Олегу Кононову.

«Самое жуткое было, когда весь стадион – от взрослых до детей – начал кричать: «Иди на ***, Кононов Олег». Мне правда было стыдно за то, что происходит.

Не заслужил Кононов всего этого, не заслужил унижений таких – да, ничего не получалось, но он бился и старался до конца. Да и если бы не старался, ну не должно такого быть. Он никого не убил, не предал никого – просто то, что он делал, не дало нужных результатов», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Кононов Олег
Комментарии (37)
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AZ
1609222190
Да.. Это позор болельщикам Спартака...
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Жорик кекс обжорик
1609222257
да потому что, люди которые болеют за народную команду дикари!! Псевдоболельщики...
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vladimir-7
1609223150
Если бы кричали отдельные "болельщики", можно было бы понять, а то весь стадион, тем самым подтвердили, что это стадо свиней.
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алдан2014
1609225390
Он своим непрофессионализмом убивал Спартак!!! Кононов это вершина дебилизма в тренерской профессии
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filosof sparty
1609229886
Ну так если бы он поступил правильно и после своих клоунских заявлений о 4-Х месяцах подал в отставку за проваленное время, а не дёшево отмазывался, тогда он никогда не услышал бы подобного
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Главное Спартак без ЛЧ
1609232343
Стыдно за свиней! Плакать хочется. =)))))
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BRO_football
1609232441
Кононов не заслужил, а вот Федун очень даже заслужил. Его надо было слать на три буквы
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NewLife
1609233761
Ты не в церкви, Ребров, это спорт, футбол, нет результата у@бывай.
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JTherry
1609234775
пост Реброва - трэш: когда разборы после матча делает подруга Адриано, Дорожко, и Трахтенберг(( Кононов свою профнепригодность прикрывал спекуляциями побед Бескова и Романцева, поэтому жалеть пустослова не стоит... зато армия "ветеранов" оторвалась на пьянках застолий, устраиваемых Кононовым на штрафы футболистов, как хвалили они его за "стеночки-забегания", это же не "непонятный иностранный тренер"... Ребров пишет, что Кононов не умел тренировать, и загнал команду в такую "яму", из которой Тедеско ее до сих пор с трудом вытаскивает...
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Валерий2705
1609240489
Ахаха. Ну даже игроку сраптака, стыдно за сраптак. Какие ещё нужны доказательства? Хряки, всем за вас стыдно, даже Реброву!!!)))
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