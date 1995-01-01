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    Ребров: «Весь стадион кричал: «Иди на ***, Кононов Олег». Он не заслуживал таких унижений»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении болельщиков к бывшему главному тренеру москвичей Олегу Кононову.

    «Самое жуткое было, когда весь стадион – от взрослых до детей – начал кричать: «Иди на ***, Кононов Олег». Мне правда было стыдно за то, что происходит.

    Не заслужил Кононов всего этого, не заслужил унижений таких – да, ничего не получалось, но он бился и старался до конца. Да и если бы не старался, ну не должно такого быть. Он никого не убил, не предал никого – просто то, что он делал, не дало нужных результатов», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
    • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

    Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

    Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18852

      silver29 19 минут назад

      Футбол существует для зрителей и отчасти на их деньги, поэтому болельщики вправе спрашивать за халтуру на поле. Это непередаваемо, когда 20-30 тыс как один в едином порыве едины, психологически очень мощно !

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      Рейтинг: +3679

      алдан2014 32 минуты назад

      Он своим непрофессионализмом убивал Спартак!!! Кононов это вершина дебилизма в тренерской профессии

      2
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      Рейтинг: +154

      Лфшт 36 минут назад

      Он знал, куда шел.

      0
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      Рейтинг: +3407

      mamba9090909 46 минут назад

      «Однажды Кононов нам сказал после командного обеда: «Давайте сейчас вместе споем гимн «Спартака». Мы просто встали в круг и начали петь, а тренер снимал все на телефон. Это выглядело как секта.

      1
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      Рейтинг: +4662

      Каратель 47 минут назад

      Ипать, сколько немытых девчонок набежало и все визжат....вспомните цыгана,макаронник а,да тот же Семак нет-нет да заноет.сикелюшки желаю вам в новом году найти себе достойных мужичков

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      Рейтинг: +4662

      Каратель > Каратель 43 минуты назад

      ...ах да забыл,помойтесь, мужики грязных девок не любят

      1
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      Рейтинг: +1381

      B.G. > Каратель 42 минуты назад

      сикелюшки желаю вам в новом году найти себе достойных мужичков.....
      Это наврятли.

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      Рейтинг: +5886

      KPCCSPB > Каратель 17 минут назад

      Тампакс розовый, ты уже свой грязный рот дихлофосом обработал перед попойкой? А то зря что-ли контракт заключали. И про девочек ты перепутал, это сриптаковские розовые тампаксы год кукарехрюкали, и продолжают, а то народной помойке перестали левые пенки придумывать.

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      Рейтинг: +7527

      Литейный4 49 минут назад

      Что не тренер у свиней, то физрук. Ежегодно вылетают с ссаными тряпками на плечах и с ненавистью к мазутному проекту. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5886

      KPCCSPB 53 минуты назад

      Да они про Федуна орали, плакаты вывешивали на заправках, про игроков орали, про тренера, между собой на трибунах драку делали, шайка обычная просто, без чести.

      2
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      Рейтинг: -1275

      Бoрат > KPCCSPB 15 минут назад

      Да да . А главное никаких моральных и нравственных принципов , не правда ли ? Гыгыгы . Про честь тут пишет , моральный урод и опущенный извращенец . Гыгыгы . Ну , давай расскажи мне про моих предков , на большее то у тебя ни ума , ни фантазии не найдется , дерьмо собачье . Гыгыгы . Ах да , попугай меня , страшный дяденька . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +67

      Urland 1 час назад

      Если ничего не получается, ведешь себя как мужик и пишешь по собственному и досвидули, а этот пиджак сидел до последнего, хотя его очень просил весь стадион....

      -1
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      Рейтинг: +14734

      vladimir-7 1 час назад

      Если бы кричали отдельные "болельщики", можно было бы понять, а то весь стадион, тем самым подтвердили, что это стадо свиней.

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      Рейтинг: +18852

      silver29 > vladimir-7 15 минут назад

      ты определись с понятиями один депил может что угодно орать, а зачем всех унижаешь ? Или ждешь ответку про конюшню ?

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      Рейтинг: +211

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      да потому что, люди которые болеют за народную команду дикари!! Псевдоболельщики...

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