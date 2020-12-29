Ребров: «Весь стадион кричал: «Иди на ***, Кононов Олег». Он не заслуживал таких унижений»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении болельщиков к бывшему главному тренеру москвичей Олегу Кононову.

«Самое жуткое было, когда весь стадион – от взрослых до детей – начал кричать: «Иди на ***, Кононов Олег». Мне правда было стыдно за то, что происходит.

Не заслужил Кононов всего этого, не заслужил унижений таких – да, ничего не получалось, но он бился и старался до конца. Да и если бы не старался, ну не должно такого быть. Он никого не убил, не предал никого – просто то, что он делал, не дало нужных результатов», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.

Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

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