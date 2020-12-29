Капитан «Сивасспора» показал арбитру повтор на телефоне и получил две желтые подряд

Главный судья матча чемпионата Турции «Бешикташ» – «Сивасспор» Арда Кардешлер удалил капитана гостей Хакан Арслана за демонстративное несогласие с решением арбитра.

Арслан посчитал, что судья не должен был засчитывать первый гол «Бешикташа» на 18-й минуте. По мнению футболиста, мяч во время атаки хозяев ушел за пределы поля.

В конце первого тайма капитан «Сивасспора» решил продемонстрировать судье спорный момент на телефоне. Арбитр отказался смотреть на экран и дал Арслану желтую карточку. После этого футболист бросил телефон на землю, а Кардешлер показал ему вторую желтую карточку.

«Когда увидел фото на телефоне, сразу захотел показать его судье. Однако, он даже не стал смотреть. В тот момент я перестал контролировать себя и бросил телефон», – объяснил свой поступок Арслан.

Матч закончился победой «Бешикташа» со счетом 3:0.