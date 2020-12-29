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  • Капитан «Сивасспора» показал арбитру повтор на телефоне и получил две желтые подряд

Капитан «Сивасспора» показал арбитру повтор на телефоне и получил две желтые подряд

29 декабря 2020, 07:59
6

Главный судья матча чемпионата Турции «Бешикташ»«Сивасспор» Арда Кардешлер удалил капитана гостей Хакан Арслана за демонстративное несогласие с решением арбитра.

Арслан посчитал, что судья не должен был засчитывать первый гол «Бешикташа» на 18-й минуте. По мнению футболиста, мяч во время атаки хозяев ушел за пределы поля.

В конце первого тайма капитан «Сивасспора» решил продемонстрировать судье спорный момент на телефоне. Арбитр отказался смотреть на экран и дал Арслану желтую карточку. После этого футболист бросил телефон на землю, а Кардешлер показал ему вторую желтую карточку.

«Когда увидел фото на телефоне, сразу захотел показать его судье. Однако, он даже не стал смотреть. В тот момент я перестал контролировать себя и бросил телефон», – объяснил свой поступок Арслан.

  • Матч закончился победой «Бешикташа» со счетом 3:0.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Fanatik
Турция. Суперлига Сивасспор Бешикташ Арслан Хакан
Комментарии (6)
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Главное Спартак без ЛЧ
1609227984
А если х.уй захотел бы показать, то показал бы? =)))) Осла.е.бы!
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Dr.Metal
1609228773
что у них там про вар никто еще не слышал что ли?
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Правдоруб100
1609229385
Футболом стал управлять тотализатор через судей! Последние потому и творят, что необходимо!! Показателен матч, где на последней минуте судья ставит пенальти, хотя игра при этом проходила... НА СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ!!!! После игры и приватного разговора с одним из функционеров, который был на стадионе, выяснилось, что "ТАК НАДО"... А кому надо? В ответ: "Тотализатор.." Тогда и понял, почему последние года два "Барселона" частенько проигрывает последним командам Испании... А как вы ещё в наше время будете деньги для клуба делать?! Так что футбола нет!!! Есть сговор, причём на всех уровнях!!! Бабло рулит!!!
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zigbert
1609264015
Даже если игрок и прав,такие действия против судьи наказуемы.
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вальтер 79
1609622894
вот он прогресс в деле скоро игроки с планшетами по полю будут бегать))))
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