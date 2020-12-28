Эль-Шаарави может вернуться в «Рому»

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави вскоре может вернуться в Италию. Такое желание есть у самого игрока, так как он хочет быть на виду перед Евро-2020 и попасть в сборную.

Возможен вариант с «Ромой», которая интересовалась футболистом еще осенью. 28-летний игрок выступал за римлян с 2016 по 2019 год.