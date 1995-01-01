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    Эль-Шаарави может вернуться в «Рому»

    Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави вскоре может вернуться в Италию. Такое желание есть у самого игрока, так как он хочет быть на виду перед Евро-2020 и попасть в сборную.

    Возможен вариант с «Ромой», которая интересовалась футболистом еще осенью. 28-летний игрок выступал за римлян с 2016 по 2019 год.

    • Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел 6 матчей, сделал результативный пас.
    • На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      FRZZ 36 минут назад

      Вот кого надо покупать Спартаку или Зениту, если конечно согласиться переезжать в Россию.

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