Эль-Шаарави может вернуться в «Рому»

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави вскоре может вернуться в Италию. Такое желание есть у самого игрока, так как он хочет быть на виду перед Евро-2020 и попасть в сборную.
Возможен вариант с «Ромой», которая интересовалась футболистом еще осенью. 28-летний игрок выступал за римлян с 2016 по 2019 год.
- Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел 6 матчей, сделал результативный пас.
- На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.