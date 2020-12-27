«Интер» заинтересован в 33-летнем форварде Жервиньо

Нападающий «Пармы» Жервиньо вскоре может сменить место работы. Ивуарийцем интересуются два клуба.
«Жервиньо может покинуть Парму в январе. В Саудовской Аравии интересуется «Аль-Хилал», а в Италии – «Интер», Антонио Конте хотел игрока еще летом», – написал Николо Скира.
- В текущем сезоне Серии А Жервиньо провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал результативный пас.
- Он играет в Парме с 2018 года.
- Жервиньо со сборной брал Кубок Африки в 2015 году.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.