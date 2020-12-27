«Интер» заинтересован в 33-летнем форварде Жервиньо

Нападающий «Пармы» Жервиньо вскоре может сменить место работы. Ивуарийцем интересуются два клуба.

«Жервиньо может покинуть Парму в январе. В Саудовской Аравии интересуется «Аль-Хилал», а в Италии – «Интер», Антонио Конте хотел игрока еще летом», – написал Николо Скира.