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    «Интер» заинтересован в 33-летнем форварде Жервиньо

    Нападающий «Пармы» Жервиньо вскоре может сменить место работы. Ивуарийцем интересуются два клуба.

    «Жервиньо может покинуть Парму в январе. В Саудовской Аравии интересуется «Аль-Хилал», а в Италии – «Интер», Антонио Конте хотел игрока еще летом», – написал Николо Скира.

    • В текущем сезоне Серии А Жервиньо провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал результативный пас.
    • Он играет в Парме с 2018 года.
    • Жервиньо со сборной брал Кубок Африки в 2015 году.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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