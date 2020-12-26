АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером», дважды ведя в счете

«Манчестер Юнайтед» на чужом поле не удержал победу над «Лестером». Хозяевам принес очко автогол Акселя Туанзебе.

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон сделал голевой пас дома в АПЛ впервые с апреля 2019 года.

Эдинсон Кавани в текущем сезоне АПЛ поучаствовал в пяти голах после выхода на замену – больше, чем кто-либо в топ-5 чемпионатах Европы.

Бруну Фернандеш – первый с сезона-2008/09 португалец в АПЛ, забивший за сезон не менее десяти голов. Он стал первым полузащитником в топ-5 чемпионатах Европы этого сезона, добравшимся до этой отметки.

«Манчестер Юнайтед» прервал десятиматчевую победную гостевую серию в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 1:1 – Барнс, 31; 1:2 – Фернандеш, 79; 2:2 – Туанзебе, 85 (в свои ворота).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ