АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером», дважды ведя в счете

А почему упустил то, потому что забивал первым? ....типо Лестер не заслужил? ...что за заголовки глупые
«Манчестер Юнайтед» на чужом поле не удержал победу над «Лестером». Хозяевам принес очко автогол Акселя Туанзебе.
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон сделал голевой пас дома в АПЛ впервые с апреля 2019 года.
Эдинсон Кавани в текущем сезоне АПЛ поучаствовал в пяти голах после выхода на замену – больше, чем кто-либо в топ-5 чемпионатах Европы.
Бруну Фернандеш – первый с сезона-2008/09 португалец в АПЛ, забивший за сезон не менее десяти голов. Он стал первым полузащитником в топ-5 чемпионатах Европы этого сезона, добравшимся до этой отметки.
«Манчестер Юнайтед» прервал десятиматчевую победную гостевую серию в АПЛ.
Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур
Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 1:1 – Барнс, 31; 1:2 – Фернандеш, 79; 2:2 – Туанзебе, 85 (в свои ворота).