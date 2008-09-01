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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером», дважды ведя в счете

    «Манчестер Юнайтед» на чужом поле не удержал победу над «Лестером». Хозяевам принес очко автогол Акселя Туанзебе.

    Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон сделал голевой пас дома в АПЛ впервые с апреля 2019 года.

    Эдинсон Кавани в текущем сезоне АПЛ поучаствовал в пяти голах после выхода на замену – больше, чем кто-либо в топ-5 чемпионатах Европы.

    Бруну Фернандеш – первый с сезона-2008/09 португалец в АПЛ, забивший за сезон не менее десяти голов. Он стал первым полузащитником в топ-5 чемпионатах Европы этого сезона, добравшимся до этой отметки.

    «Манчестер Юнайтед» прервал десятиматчевую победную гостевую серию в АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 1:1 – Барнс, 31; 1:2 – Фернандеш, 79; 2:2 – Туанзебе, 85 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19924

      Боцман59rus 2 часа назад

      А почему упустил то, потому что забивал первым? ....типо Лестер не заслужил? ...что за заголовки глупые

      1
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      Рейтинг: +10933

      Skull_Boy > Боцман59rus 1 час назад

      Кто виноват, что за публикации отвечает Аларм, вот и результат

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1728

      Fusballer > Боцман59rus 25 минут назад

      Ещё и статистика матча кривая.

      -1
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