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    Чалов – о слабой результативности: «Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не зацикливается на ухудшении своих бомбардирских показателей.

    • Сезон-2018/19: 37 матчей – 17 голов и семь ассистов.
    • Сезон-2019/20: 39 матчей – девять голов и девять ассистов.
    • Сезон-2020/21: 22 матча – пять голов и пять ассистов.

    «Бывают моменты, когда просто не идeт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всe равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всe возможное. Но так случается, это футбол.

    То, что сильно загоняюсь, – это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже.

    Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что ещe десять раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими – тогда прям вообще удаeтся перезагрузиться.

    Уверен, нападающий – самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше», – заявил Чалов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2221

      Бомбардиръ 41 минуту назад

      Напрасно, что он после каждого матча старался не думать о футболе. А ему надо было тренироваться как Криштиану Роналду, если была бы его воля.

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