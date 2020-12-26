Чалов – о слабой результативности: «Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не зацикливается на ухудшении своих бомбардирских показателей.

Сезон-2018/19: 37 матчей – 17 голов и семь ассистов.

Сезон-2019/20: 39 матчей – девять голов и девять ассистов.

Сезон-2020/21: 22 матча – пять голов и пять ассистов.

«Бывают моменты, когда просто не идeт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всe равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всe возможное. Но так случается, это футбол.

То, что сильно загоняюсь, – это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже.

Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что ещe десять раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими – тогда прям вообще удаeтся перезагрузиться.

Уверен, нападающий – самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше», – заявил Чалов.

Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»