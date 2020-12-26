Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чалов – о слабой результативности: «Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже»

Чалов – о слабой результативности: «Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже»

26 декабря 2020, 11:51
1

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не зацикливается на ухудшении своих бомбардирских показателей.

  • Сезон-2018/19: 37 матчей – 17 голов и семь ассистов.
  • Сезон-2019/20: 39 матчей – девять голов и девять ассистов.
  • Сезон-2020/21: 22 матча – пять голов и пять ассистов.

«Бывают моменты, когда просто не идeт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всe равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всe возможное. Но так случается, это футбол.

То, что сильно загоняюсь, – это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже.

Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что ещe десять раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими – тогда прям вообще удаeтся перезагрузиться.

Уверен, нападающий – самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше», – заявил Чалов.

Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубинище
1608983322
а щас прямо спасает команду. пол года муйнёй на поле занимается.
Ответить
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
2
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
Вчера, 16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
Вчера, 16:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+