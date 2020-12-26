Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

«Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера своe мнение. Если нужно, всe обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду.

Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная – одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всe для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой.

Когда есть цели – чемпионство с ЦСКА и основа сборной, – ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды», – сказал Чалов.