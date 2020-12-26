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  • Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»

Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»

26 декабря 2020, 10:33
5

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

«Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера своe мнение. Если нужно, всe обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду.

Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная – одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всe для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой.

Когда есть цели – чемпионство с ЦСКА и основа сборной, – ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды», – сказал Чалов.

  • Черчесов в интервью сказал про Чалова следующее: «Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает».
  • Позднее ЦСКА раскритиковал тренера сборной за высказывание в адрес нападающего.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Guinnesss
1608969067
Делай своё дело, усатого физкультурника не слушай, пожелание для всех игроков сборной.)))
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Cules2013
1608970353
Чёткий ответ
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DOCTOR PENALTY
1608978480
Есть поговорка, что на них не обижаются.
Ответить
BarStep
1608998203
Адекватно.., и это радует..
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zigbert
1609006426
Правильно рассуждает Федор.
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