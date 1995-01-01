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    Чалов – об интервью Черчесова: «Меня это не задело. У тренера свое мнение»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

    «Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера своe мнение. Если нужно, всe обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду.

    Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная – одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всe для этого. На нашу работу это не влияет.

    В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой.

    Когда есть цели – чемпионство с ЦСКА и основа сборной, – ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды», – сказал Чалов.

    • Черчесов в интервью сказал про Чалова следующее: «Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает».
    • Позднее ЦСКА раскритиковал тренера сборной за высказывание в адрес нападающего.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19573

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Есть поговорка, что на них не обижаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11005

      Cules2013 2 часа назад

      Чёткий ответ

      0
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      Рейтинг: +68

      Guinnesss 3 часа назад

      Делай своё дело, усатого физкультурника не слушай, пожелание для всех игроков сборной.)))

      3
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