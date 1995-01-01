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    Кутепов – об игре в нападении: «Для команды это было большим шоком»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своей игре в нападении. Главный тренер команды Доменико Тедеско в последних матчах использовал Кутепова в роли центрального форварда.

    – В последних матчах вы выходили на позицию нападающего, а не центрального защитника. Как адаптировались к новой роли и как вообще узнали, что предстоит сыграть форварда?

    – Узнал прямо во время матча с «Ротором»: мне сказали, что я выхожу в нападение. Было немного неожиданно, но тут скорее не я должен был адаптироваться, а команда к моей новой роли. Для них это было большим шоком. Ощущения скомканные – все равно позиция не моя, сразу перестроиться невозможно. Но ни с кем из наших нападающих это не обсуждал – они же чувствуют конкуренцию, так что общаться на эту тему со мной не будут, ха-ха. Не думаю, что продолжу выходить в нападении – скорее, это была вынужденная мера.

    – В «Спартаке» вас начали сравнивать с Ибрагимовичем. Вы даже в инстаграме написали: «Златан так Златан». Как относитесь к такой параллели?

    – Тогда это сравнение зашло, если болельщикам нравится – почему нет? Я спокойно к этому отношусь – не могу сказать, что прямо восхищен этими разговорами. Понятно, что Златан – великий футболист, его поступки, игра, количество голов и титулов говорят сами за себя. Сейчас, в свои 38 лет, он просто в замечательной форме. Но я – это я и хочу быть собой.

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    Источник: GQ

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