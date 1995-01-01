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    «Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как не нашел ему замену

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, почему форвард Сердар Азмун летом не перешел в один из топ-5 чемпионатов Европы. Например, иранцем интересовался «Наполи».

    «Вариант с уходом Азмуна в Европу рассматривался, просто не успели найти ему замену, насколько знаю. Было понимание, что можно расстаться, хорошие деньги. Предлагали 25 миллионов евро? Это хорошие деньги за Азмуна», – считает Аршавин.

    • Азмун лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • 25-летний игрок всю карьеру проводит в России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ и обладает самым дорогим составом в лиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1716

      Fusballer 21 минуту назад

      «Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как Дзюба бы очень сильно скучал.

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