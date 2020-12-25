«Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как не нашел ему замену

Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, почему форвард Сердар Азмун летом не перешел в один из топ-5 чемпионатов Европы. Например, иранцем интересовался «Наполи».

«Вариант с уходом Азмуна в Европу рассматривался, просто не успели найти ему замену, насколько знаю. Было понимание, что можно расстаться, хорошие деньги. Предлагали 25 миллионов евро? Это хорошие деньги за Азмуна», – считает Аршавин.