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  • «Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как не нашел ему замену

«Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как не нашел ему замену

25 декабря 2020, 21:18
8

Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, почему форвард Сердар Азмун летом не перешел в один из топ-5 чемпионатов Европы. Например, иранцем интересовался «Наполи».

«Вариант с уходом Азмуна в Европу рассматривался, просто не успели найти ему замену, насколько знаю. Было понимание, что можно расстаться, хорошие деньги. Предлагали 25 миллионов евро? Это хорошие деньги за Азмуна», – считает Аршавин.

  • Азмун лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
  • 25-летний игрок всю карьеру проводит в России.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ и обладает самым дорогим составом в лиге.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (8)
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Fusballer
1608922170
«Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как Дзюба бы очень сильно скучал.
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Nevsky_RU
1608940274
40 лямов за Малкома, вот хорошие деньги))
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Юрэс
1608969507
25 за азмуна?!?!?! Ну только где правят российские власти
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portero
1608969928
Если было предложение надо было продать ленивца, чел настроения совсем не боец, трудно его продать...
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Hektor 84
1608985944
Не нашли замену на роль подружки Шлюбы)))) так и написали бы!!! Под шлюбу не каждый хочет ложиться)))
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Ганнибал Лектор
1608988929
А Кокорин, что, пустое место?
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zigbert
1609162837
Для Зенита его уход был бы потерей.
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