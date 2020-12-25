«Зенит» летом не отпустил Азмуна в Европу, так как не нашел ему замену

Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, почему форвард Сердар Азмун летом не перешел в один из топ-5 чемпионатов Европы. Например, иранцем интересовался «Наполи».
«Вариант с уходом Азмуна в Европу рассматривался, просто не успели найти ему замену, насколько знаю. Было понимание, что можно расстаться, хорошие деньги. Предлагали 25 миллионов евро? Это хорошие деньги за Азмуна», – считает Аршавин.
- Азмун лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- 25-летний игрок всю карьеру проводит в России.
- «Зенит» лидирует в РПЛ и обладает самым дорогим составом в лиге.
Источник: ютуб-канал Nobel