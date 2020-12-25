Адвокат Данченкова Островский: «Решение по Широкову – безобразное и коррупционное»

Сторона избитого судьи Никиты Данченкова недовольна приговором в отношении Романа Широкова. Экс-игрока сборной России обязали к общественным работам и выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«Решение безобразное и коррупционное. Человеку били по голове, когда он исполнял служебные обязанности. Не добили только по случайности, потому что гигант-вратарь вмешался. Хотя по видео видно, что Широков замахивался ногой для следующего удара. Это проявление организованной коррупционной деятельности наших правоохранительных органов. На наши просьбы мы получали отписки. Отбывание работ никто не будет контролировать. Он заплатит 100 тысяч рублей и сможет дальше бить по голове кого захочет.

Обжаловать будем обязательно. Подадим апелляционную жалобу», – сказал адвокат Данченкова Александр Островский.

Широков избил Данченкова во время любительского футбольного матча в августе.

Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.

Широков считает, что наказание могло быть строже.

Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»