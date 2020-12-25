Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Широков – о приговоре: «Могли и строже наказать»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

    Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    – Пересмотрели свое отношение к этой ситуации? Повторили бы сделанное?

    – Конечно не повторил бы. Я уже давно это сказал.

    -Довольны решением суда?

    – Могли и строже наказать. В принципе, довольны. Здесь победителей, по большому счету, нет.

    – У вас, видимо, нет настроения после суда?

    – Есть, просто долго там стояли.

    – Вы уже принесли официальные извинения?

    – Я это сделал уже на следующий день после произошедшего. А принял он их или нет – это уже его проблемы.

    – Вы готовы к обжалованию решения?

    – Ну естественно.

    – Как-то отпразднуете завершение судебного процесса?

    – Чего тут праздновать? Что-то хорошее произошло? Нет. Процесс еще не закончился, думаю. Наверное, еще апелляцию подадут. Дело может затянуться, но не факт.

    Признаю, что это эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится.

    Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1706

      Fusballer 1 минуту назад

      Широков, конечно, м_удак тот ещё. А российские футболисты вообще о_х_уели (не все, но мало таких, на самом деле). Зарплаты конские - о таких подавляющая часть россиян только мечтать может, а эти пидо_ры возомнили себя сверхчеловеками, элитой. Хотя польза их для общества - стремится к нулю. На самом деле если убрать профессиональный футбол - в России мало что поменяется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19545

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Сидеть должен ******.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5969

      САДЫЧОК 1 час назад

      Широков - высокомерное убожество !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5500

      серега кашин 1 час назад

      не могли, а должны были

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10998

      Cules2013 1 час назад

      пфффф
      схрена ему такой подарок? это уголовка с кучей свидетелей.
      что за страна.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1939

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Теперь в думу нужно идти.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      FENIX-SL 1 час назад

      – Пересмотрели свое отношение к этой ситуации? Повторили бы сделанное?

      – Конечно не повторил бы. Я уже давно это сказал.

      человек в этом возрасте обязательно повторил бы раз сделал один раз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5153

      житель СПб 1 час назад

      Мерзко. Мерзко, что такие личности у нас в стране играют первую скрипку.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru