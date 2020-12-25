Широков – о приговоре: «Могли и строже наказать»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– Пересмотрели свое отношение к этой ситуации? Повторили бы сделанное?

– Конечно не повторил бы. Я уже давно это сказал.

-Довольны решением суда?

– Могли и строже наказать. В принципе, довольны. Здесь победителей, по большому счету, нет.

– У вас, видимо, нет настроения после суда?

– Есть, просто долго там стояли.

– Вы уже принесли официальные извинения?

– Я это сделал уже на следующий день после произошедшего. А принял он их или нет – это уже его проблемы.

– Вы готовы к обжалованию решения?

– Ну естественно.

– Как-то отпразднуете завершение судебного процесса?

– Чего тут праздновать? Что-то хорошее произошло? Нет. Процесс еще не закончился, думаю. Наверное, еще апелляцию подадут. Дело может затянуться, но не факт.

Признаю, что это эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится.

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»