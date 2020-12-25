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Широков – о приговоре: «Могли и строже наказать»

25 декабря 2020, 17:59
14

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– Пересмотрели свое отношение к этой ситуации? Повторили бы сделанное?

– Конечно не повторил бы. Я уже давно это сказал.

-Довольны решением суда?

– Могли и строже наказать. В принципе, довольны. Здесь победителей, по большому счету, нет.

– У вас, видимо, нет настроения после суда?

– Есть, просто долго там стояли.

– Вы уже принесли официальные извинения?

– Я это сделал уже на следующий день после произошедшего. А принял он их или нет – это уже его проблемы.

– Вы готовы к обжалованию решения?

– Ну естественно.

– Как-то отпразднуете завершение судебного процесса?

– Чего тут праздновать? Что-то хорошее произошло? Нет. Процесс еще не закончился, думаю. Наверное, еще апелляцию подадут. Дело может затянуться, но не факт.

Признаю, что это эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится.

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (14)
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житель СПб
1608909102
Мерзко. Мерзко, что такие личности у нас в стране играют первую скрипку.
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Иван Петров 1986
1608909250
Теперь в думу нужно идти.
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Cules2013
1608909376
пфффф схрена ему такой подарок? это уголовка с кучей свидетелей. что за страна.
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серега кашин
1608909867
не могли, а должны были
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САДЫЧОК
1608911948
Широков - высокомерное убожество !
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DOCTOR PENALTY
1608913772
Сидеть должен ******.
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Fusballer
1608915508
Широков, конечно, м_удак тот ещё. А российские футболисты вообще о_х_уели (не все, но мало таких, на самом деле). Зарплаты конские - о таких подавляющая часть россиян только мечтать может, а эти пидо_ры возомнили себя сверхчеловеками, элитой. Хотя польза их для общества - стремится к нулю. На самом деле если убрать профессиональный футбол - в России мало что поменяется.
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rash1959
1608917433
Жизнь накажет, и не раз. Она (жизнь), таких пиdоров, вычисляет очень точно. А для разминки было бы неплохо 100 часов говно погонять в канализации.
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тигрик
1608920081
Какой контраст по сравнению с делом "со стулом". Там по сути бытовая драка, а здесь избиение...но весь вопрос в том, КОГО избивали и КТО избивал(явно видно у Широкова есть связи)...вот и вся суть законодательной системы страны...
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Plyash
1608932025
Отскочил ублюдок. В действии наши правоохрЕнительне органы. Вот если бы убил или покалечил,тогда другое дело.А так только пошутил.
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