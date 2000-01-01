Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

"Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать."
А хрен ли не расстраиваться???
Жадность фраера сгубила!
ПРЕДЛАГАЛИ ТРИ МИЛЛИОНА???
Предлагали.
Не взял и нанял - ЗА БАБЛО, заметьте - аблаката себе, чтобы "представлял интересы потерпевшей стороны", так сказать.
Вот и утёрся СТА ТЫСЯЧАМИ! )))))))))))))))
Интересно, оплату "труда" с аблакатом договорились как, при заключении договора, или уже после вынесения приговора?
В любом случае - неважно.
Ещё аблакату должен останешься! )))))))))))))))))))
ЛОПУХОВ НУЖНО УЧИТЬ!!!
ПРАКТИЧЕСКИ, а не по книжкам.
Мыслей, изложенных в книгах, лопухи не в состоянии воспринимать.
Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на приговор суда для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил его во время любительского матча в августе этого года.
Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать.
Пускай кроссовки продаeт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», – сказал Данченков.