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  • Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

25 декабря 2020, 17:35
8

Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на приговор суда для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил его во время любительского матча в августе этого года.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать.

Пускай кроссовки продаeт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», – сказал Данченков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (8)
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portero
1608907296
Нужно было дольше на больничке лежать, врачу деньжат приплатить, глядишь степень полученных повреждения превратилась бы в тяжелые.... вот и вся сказка...
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DOCTOR PENALTY
1608907396
Однозначно кто-то из "великих" заступился за Широкова. Данное решение суда - сигнал дебилам, типа Широкова: херачьте всех подряд, ничего не будет за это.(((
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derrik2000
1608907915
"Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать." А хрен ли не расстраиваться??? Жадность фраера сгубила! ПРЕДЛАГАЛИ ТРИ МИЛЛИОНА??? Предлагали. Не взял и нанял - ЗА БАБЛО, заметьте - аблаката себе, чтобы "представлял интересы потерпевшей стороны", так сказать. Вот и утёрся СТА ТЫСЯЧАМИ! ))))))))))))))) Интересно, оплату "труда" с аблакатом договорились как, при заключении договора, или уже после вынесения приговора? В любом случае - неважно. Ещё аблакату должен останешься! ))))))))))))))))))) ЛОПУХОВ НУЖНО УЧИТЬ!!! ПРАКТИЧЕСКИ, а не по книжкам. Мыслей, изложенных в книгах, лопухи не в состоянии воспринимать.
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alp
1608922791
походу, данченков тоже обосрался.. покушение на убийство и дайте хоть чего нибудь убило всякую симпатию к потерпевшему..
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