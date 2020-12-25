Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на приговор суда для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил его во время любительского матча в августе этого года.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать.

Пускай кроссовки продаeт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», – сказал Данченков.