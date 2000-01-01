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    Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

    Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на приговор суда для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил его во время любительского матча в августе этого года.

    Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    «Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать.

    Пускай кроссовки продаeт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», – сказал Данченков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13613

      derrik2000 2 часа назад

      "Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всe обдумать."

      А хрен ли не расстраиваться???
      Жадность фраера сгубила!
      ПРЕДЛАГАЛИ ТРИ МИЛЛИОНА???
      Предлагали.
      Не взял и нанял - ЗА БАБЛО, заметьте - аблаката себе, чтобы "представлял интересы потерпевшей стороны", так сказать.
      Вот и утёрся СТА ТЫСЯЧАМИ! )))))))))))))))
      Интересно, оплату "труда" с аблакатом договорились как, при заключении договора, или уже после вынесения приговора?
      В любом случае - неважно.
      Ещё аблакату должен останешься! )))))))))))))))))))
      ЛОПУХОВ НУЖНО УЧИТЬ!!!
      ПРАКТИЧЕСКИ, а не по книжкам.
      Мыслей, изложенных в книгах, лопухи не в состоянии воспринимать.

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      Рейтинг: +19545

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Однозначно кто-то из "великих" заступился за Широкова. Данное решение суда - сигнал дебилам, типа Широкова: херачьте всех подряд, ничего не будет за это.(((

      4
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      Рейтинг: +43856

      portero 2 часа назад

      Нужно было дольше на больничке лежать, врачу деньжат приплатить, глядишь степень полученных повреждения превратилась бы в тяжелые.... вот и вся сказка...

      1
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      Рейтинг: +13613

      derrik2000 > portero 2 часа назад

      Изначально диагноз даже "сотрясение мозга" (если у него он, конечно, есть) НЕ поставлен???
      Правильно, не поставлен.
      Кто же его будет в больнице держать дольше дней пяти-семи?
      НЕ ПОЛОЖЕНО по всем инструкциям, понимаешь.
      Это ещё врач слишком, просто до безобразия, чутким оказался.
      Другой бы - "помажьте, сестра, ему ранку йодиком, прикрепите бактерицидный пластырь и отправьте с Богом". )))))))))))

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