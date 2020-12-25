Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»

Вадим Лялин, адвокат бывшего капитана сборной России Романа Широкова, подвел итоги судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы – орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает.

Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почете. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей.

Мы не совершили убийства, не пытались его совершить. Это преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный и гуманный.

Позиция Данченкова и его адвокатов – это позиция грибков: они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Эти смешные люди – позор юриспруденции и адвокатуры. Добровинский уже не адвокат, думаю, эти тоже в одном шаге от отстранения. Это наша победа. Мы разорвали их в хлам», – сказал Лялин.

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