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  • Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»

Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»

25 декабря 2020, 18:45
37

Вадим Лялин, адвокат бывшего капитана сборной России Романа Широкова, подвел итоги судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы – орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает.

Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почете. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей.

Мы не совершили убийства, не пытались его совершить. Это преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный и гуманный.

Позиция Данченкова и его адвокатов – это позиция грибков: они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Эти смешные люди – позор юриспруденции и адвокатуры. Добровинский уже не адвокат, думаю, эти тоже в одном шаге от отстранения. Это наша победа. Мы разорвали их в хлам», – сказал Лялин.

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

Широков – о приговоре: «Могли и строже наказать»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (37)
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portero
1608911687
Раздухарился... повезло изначально что не шпак продуманный, а то бы 45 суток больнички и писец твоим сказкам о твоей мудрости...
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волчарик
1608912297
И от таких людей часто зависит наша жизнь.Мне одному кажется,что надо что то менять.
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порт
1608912394
Какой то дебильный адвокат у Широкова.
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Niko
1608912847
Прям видно брызжащую слюну. Сразу видно что человек не далекий
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derrik2000
1608912860
Такое заявление аблаката, защищавшего Широкова, очень много сказало и о его умственном развитии, и о его крайне невысокой квалификации, как правоведа. И ещё это его заявление для МЕНЯ, например, подтверждением того, что этот Лялин - аблакат для лохов. Он теперь по праву гордо может стать в один ряд с тем же Добровинским, Барщевским, Пашаевым (список пополняется).
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DOCTOR PENALTY
1608913500
Почему-то вспомнились слова одного большого руководителя с "Ахмат-арены" : "Судья продажная, козёл ты." А адвокат - точно мразь, как и его подзащитный.
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erma
1608915289
"Мы разорвали из в хлам". Правильно, ублюдок Широков разорвал судью, дебил адвокат - суд.
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swot1205
1608915488
мудак и адвокат и широков, охеревшие тва ри
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житель СПб
1608915945
К сожалению, все наоборот - в позоре общественном будут и Широков, и этот адвокат, своими явно непростыми действиями доказавшие г**ть нашей правоохранительной системы, приводящей к таким судебным решениям. Очень печально! Действительно, а как теперь оценивать наказание Кокорина и Мамаева - ведь они совершили гораздо меньшее противоправное деяние? А Широков не понимает. что этим судебным решением его не опустили, а просто загнали под плинтус порядочного человека. Теперь - не отмоется.
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alp
1608921801
адвокат тупой ублюдок, его клиент быдло... яркий тандем..
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