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    Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»

    Вадим Лялин, адвокат бывшего капитана сборной России Романа Широкова, подвел итоги судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

    Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    «Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы – орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает.

    Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почете. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей.

    Мы не совершили убийства, не пытались его совершить. Это преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный и гуманный.

    Позиция Данченкова и его адвокатов – это позиция грибков: они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Эти смешные люди – позор юриспруденции и адвокатуры. Добровинский уже не адвокат, думаю, эти тоже в одном шаге от отстранения. Это наша победа. Мы разорвали их в хлам», – сказал Лялин.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2088

      swot1205 1 минуту назад

      мудак и адвокат и широков, охеревшие тва ри

      0
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      Рейтинг: +329

      Rainmaker 2 минуты назад

      Добровинский кстати ахеренный профи

      1
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      Рейтинг: +13613

      derrik2000 > Rainmaker 37 секунд назад

      Ты серьёзно???
      )))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2998

      erma 4 минуты назад

      "Мы разорвали из в хлам". Правильно, ублюдок Широков разорвал судью, дебил адвокат - суд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +747

      Сергей Каспийский 13 минут назад

      ШИРОКОВ будет жить с позором, нормальные люди так не поступают. А если так лет через 15 кто-нибудь подобным образом даст пиZZdi Широкову и его адвокату - вот будет woNi

      2
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      Рейтинг: +5772

      KPCCSPB 26 минут назад

      Во чудила, нет бы ещё раз извиниться, и если выиграли, просто забыть это. Но свою сущность человек показывает, получив своё . Не все конечно такие, но обидно, что социальный статус людей, сыграл свою роль.

      4
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      Рейтинг: +19545

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Почему-то вспомнились слова одного большого руководителя с "Ахмат-арены" : "Судья продажная, козёл ты." А адвокат - точно мразь, как и его подзащитный.

      3
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      Рейтинг: +12560

      alarm 37 минут назад

      ахаха!

      3
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      Рейтинг: +2221

      Бомбардиръ 41 минуту назад

      Набивает себе вес. Самореклама крч.

      1
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      Рейтинг: +13613

      derrik2000 45 минут назад

      Такое заявление аблаката, защищавшего Широкова, очень много сказало и о его умственном развитии, и о его крайне невысокой квалификации, как правоведа.
      И ещё это его заявление для МЕНЯ, например, подтверждением того, что этот Лялин - аблакат для лохов.
      Он теперь по праву гордо может стать в один ряд с тем же Добровинским, Барщевским, Пашаевым (список пополняется).

      2
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      Рейтинг: +1500

      Niko 45 минут назад

      Прям видно брызжащую слюну. Сразу видно что человек не далекий

      4
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