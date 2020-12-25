Bild: Озил провел встречу с руководством «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».
По информации Bild, футболист уже провел встречу с руководством турецкого клуба, в ходе которой обсуждались детали будущего сотрудничества.
32-летний немец хочет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон, и «Фенербахче» готов ему платить такую зарплату.
Ожидается, что в январе Озил заключит с новым клубом предварительное соглашение, а летом присоединится к нему на правах свободного агента.
- Хавбек не играет с марта.
- За «Арсенал» он выступает с 2013 года.
- На счету Озила 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
Источник: Bild