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    Bild: Озил провел встречу с руководством «Фенербахче»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».

    По информации Bild, футболист уже провел встречу с руководством турецкого клуба, в ходе которой обсуждались детали будущего сотрудничества.

    32-летний немец хочет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон, и «Фенербахче» готов ему платить такую зарплату.

    Ожидается, что в январе Озил заключит с новым клубом предварительное соглашение, а летом присоединится к нему на правах свободного агента.

    • Хавбек не играет с марта.
    • За «Арсенал» он выступает с 2013 года.
    • На счету Озила 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.

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    Источник: Bild

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