Bild: Озил провел встречу с руководством «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».

По информации Bild, футболист уже провел встречу с руководством турецкого клуба, в ходе которой обсуждались детали будущего сотрудничества.

32-летний немец хочет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон, и «Фенербахче» готов ему платить такую зарплату.

Ожидается, что в январе Озил заключит с новым клубом предварительное соглашение, а летом присоединится к нему на правах свободного агента.