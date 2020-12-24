Metaratings: тренер вратарей Риомми вернется в «Спартак»

«Спартак» близок к возвращению итальянского тренера по вратарям Джанлуки Риомми.

По информации Metaratings, в скором времени стороны заключат контракт до лета 2022 года.

В московском клубе рассчитывают на Риомми в случае возможной отставки тренерского штаба Доменико Тедеско этой зимой. Если немец останется в команде, вернувшийся специалист будет работать со «Спартаком-2».