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    Metaratings: тренер вратарей Риомми вернется в «Спартак»

    «Спартак» близок к возвращению итальянского тренера по вратарям Джанлуки Риомми.

    По информации Metaratings, в скором времени стороны заключат контракт до лета 2022 года.

    В московском клубе рассчитывают на Риомми в случае возможной отставки тренерского штаба Доменико Тедеско этой зимой. Если немец останется в команде, вернувшийся специалист будет работать со «Спартаком-2».

    • Риомми покинул «Спартак» в ноябре 2018 года.
    • Он входил в тренерский штаб Массимо Карреры, когда команда становилась чемпионом в сезоне-2016/17.
    • В текущем розыгрыше РПЛ москвичи идут третьими в таблице.

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    Источник: Metaratings

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    24.12.2020 23:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1457

      GermanVo 59 минут назад

      Главное, чтоб не вернулся Каррера. С таким составом результатов не будет. И наши доблестные болельщики, как это принято, начнут поливать его грязью. И человек, который принёс нам долгожданное чемпионство, превратится из героя в очередного изгоя.

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      Рейтинг: +5485

      серега кашин 1 час назад

      глядишь и пилипчук в основу попадет

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      Рейтинг: +25368

      VVM1964 1 час назад

      Тааак - первая ласточка из штаба Карреры , а что , чем черт не шутит , может и сам ... ? )))))))

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      Рейтинг: +2516

      neim > VVM1964 23 минуты назад

      Ага, а следом и чемпионство ...

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