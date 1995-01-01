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    Николич продолжит тренировать «Локомотив», несмотря на смену руководства

    Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал понять, что главный тренер команды Марко Николич сохранит пост.

    «Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона», – сказал Леонченко.

    • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
    • Контракт сербского специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает восьмое место по итогам 19 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3803

      Гавроша 30 минут назад

      Николич нормальные тренер, пусть поработает!!!

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      Рейтинг: +659

      Князев 1 час назад

      Надеюсь новое руководство клуба разберётся в работе Николича и "поблагодарит" за работу и назначит достойного человека на пост главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +712

      Юрэс 1 час назад

      А НАХ тогда нужно было менять руководство??????

      0
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      Рейтинг: +4042

      Cleaner 1 час назад

      В Еврокубках без побед. В чемпионате России ВОСЬМОЕ место. Пусть и дальше рулит!..(

      0
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      Рейтинг: +16572

      slavutiq70 1 час назад

      Да не надо ля-ля,Палыч уже свой знаменитый ,,петушок" приготовил,,,,,

      6
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      Рейтинг: +1929

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      в марте палыч вернется, скринте, суперпав можешь сразу захлопнуть свою пасть.

      2
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      Рейтинг: -656

      СуперПАВ9 > Mister_Tomsk 10 минут назад

      Не веренется идиот

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      Ответить
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      Рейтинг: +18737

      silver29 2 часа назад

      Смена тренера не избежна, ибо он подбирался прежним руководством и вывести клуб из системного кризиса может только Палыч

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -656

      СуперПАВ9 > silver29 9 минут назад

      Ты че не сесешь ? Когда вашь палыч выводил из кризиса а не в гонял

      0
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      Рейтинг: +62

      Guinnesss 2 часа назад

      Думаю по итогам сезона будут принимать решение.

      0
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      Рейтинг: +26198

      oyabun 2 часа назад

      Ну так не все же сразу )) У нас тоже после отставки Газизова никто не ожидал что вскоре и тренер объявит о своём уходе.

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