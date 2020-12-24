Николич продолжит тренировать «Локомотив», несмотря на смену руководства

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал понять, что главный тренер команды Марко Николич сохранит пост.

«Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона», – сказал Леонченко.