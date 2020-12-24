Николич продолжит тренировать «Локомотив», несмотря на смену руководства

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал понять, что главный тренер команды Марко Николич сохранит пост.
«Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона», – сказал Леонченко.
- «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
- Контракт сербского специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает восьмое место по итогам 19 туров.
Источник: «Матч ТВ»