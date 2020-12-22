Бабаев – об итогах выборов в исполком РФС: «Гинер остается авторитетным человеком в футболе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза. Президент клуба Евгений Гинер не прошел в исполком.

«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остается авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование. Тур пока не перенесли. Только обсудили. Клубы должны взвесить, подумать и принять продуманное решение», — сказал Бабаев.