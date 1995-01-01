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    Бабаев – об итогах выборов в исполком РФС: «Гинер остается авторитетным человеком в футболе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза. Президент клуба Евгений Гинер не прошел в исполком.

    «Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остается авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование. Тур пока не перенесли. Только обсудили. Клубы должны взвесить, подумать и принять продуманное решение», — сказал Бабаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +329

      Olymp2 1 час назад

      Вроде не сидел, а в авторитеты зачислили! Апельсин в натуре!!!

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      Рейтинг: +538

      plehanov6 > Olymp2 54 минуты назад

      А, ты то что, крутой крутой авторитет, чтобы об этом рассуждать?! Я вот думаю, что просто сявка!! Так что не лезь туда, куда не надо!!!

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