«РБ-Спорт»: клубы РПЛ выдвинут Федуна, Гинера, Галицкого и Илюхину в исполком РФС

Сегодня на заседании РПЛ состоится выдвижение кандидатуры на пост президента РФС и членов исполкома.

По информации «РБ-Спорта», появление иных кандидатур на пост главы РФС, кроме действующего президента Александра Дюкова, маловероятно.

Также стало известно, кто может войти в новый состав исполнительного комитета. От клубов РПЛ будут выдвинуты: Евгений Гинер (ЦСКА), Сергей Галицкий («Краснодар»), Леонид Федун («Спартак»), Елена Илюхина (глава совета директоров «Зенита») и Юрий Соловьев (глава совета директоров «Динамо»).

От РПЛ по должности в новый состав войдет президент лиги Сергей Прядкин и три представителя клубов, которые занимают в них посты.