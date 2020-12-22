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  • «РБ-Спорт»: клубы РПЛ выдвинут Федуна, Гинера, Галицкого и Илюхину в исполком РФС

«РБ-Спорт»: клубы РПЛ выдвинут Федуна, Гинера, Галицкого и Илюхину в исполком РФС

22 декабря 2020, 07:58
14

Сегодня на заседании РПЛ состоится выдвижение кандидатуры на пост президента РФС и членов исполкома.

По информации «РБ-Спорта», появление иных кандидатур на пост главы РФС, кроме действующего президента Александра Дюкова, маловероятно.

Также стало известно, кто может войти в новый состав исполнительного комитета. От клубов РПЛ будут выдвинуты: Евгений Гинер (ЦСКА), Сергей Галицкий («Краснодар»), Леонид Федун («Спартак»), Елена Илюхина (глава совета директоров «Зенита») и Юрий Соловьев (глава совета директоров «Динамо»).

От РПЛ по должности в новый состав войдет президент лиги Сергей Прядкин и три представителя клубов, которые занимают в них посты.

  • Сейчас в исполком, помимо Прядкина, входят Евгений Гинер, Сергей Галицкий и Леонид Федун.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Динамо Россия Прядкин Сергей Федун Леонид Дюков Александр Гинер Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (14)
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BarStep
1608617504
Нарулили все по прошлому созыву.. Так понимаю, продолжаем в том же духе?!
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ilichkadr
1608617923
Каков исполком, таков и футбол. Персонажи те же,. Следовательно игры в поддавки денежных мешков с их амбициями продолжатся. P.S. На 5 мужиков одной бабы маловато. Надо Зарему подключать.
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Garrincha58
1608618083
в исполкоме или горкоме или в каком-нибудь оме должны быть посторонние не заинтересованные люди, а так это получается хрень полная
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vladimir-7
1608618292
Ну и пусть президентом РФС остаётся Дюков, до завершения футбола в России осталось совсем недолго, он справится.
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Nevsky_RU
1608626313
Получается Федун сам себе снятием с чемпа грозил, и сам на себя постоянно ноет и жалуется?)) Ппц главный имбицил отечественного футбола))
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Просто-333
1608630348
Один Галицкий в адеквате. Остальные зачем?
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55together
1608638198
Охренеть, Россия!!! Русских только 2 из 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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