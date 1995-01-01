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    «РБ-Спорт»: клубы РПЛ выдвинут Федуна, Гинера, Галицкого и Илюхину в исполком РФС

    Сегодня на заседании РПЛ состоится выдвижение кандидатуры на пост президента РФС и членов исполкома.

    По информации «РБ-Спорта», появление иных кандидатур на пост главы РФС, кроме действующего президента Александра Дюкова, маловероятно.

    Также стало известно, кто может войти в новый состав исполнительного комитета. От клубов РПЛ будут выдвинуты: Евгений Гинер (ЦСКА), Сергей Галицкий («Краснодар»), Леонид Федун («Спартак»), Елена Илюхина (глава совета директоров «Зенита») и Юрий Соловьев (глава совета директоров «Динамо»).

    От РПЛ по должности в новый состав войдет президент лиги Сергей Прядкин и три представителя клубов, которые занимают в них посты.

    • Сейчас в исполком, помимо Прядкина, входят Евгений Гинер, Сергей Галицкий и Леонид Федун.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18626

      silver29 10 минут назад

      Гинер, Галицкий, Федун понятно, а вот что там Елена делает, за какие заслуги ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12390

      alarm 26 минут назад

      один явно лишний)

      0
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      ...
      Рейтинг: +18626

      silver29 > alarm 9 минут назад

      Ленка ? Да ладно, будет кофе подносить.

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