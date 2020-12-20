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  • Главные новости дня. Жардим может возглавить «Спартак», Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

Главные новости дня. Жардим может возглавить «Спартак», Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

20 декабря 2020, 23:24
4

Мактоминей стал первым игроком в истории АПЛ, оформившим дубль к третьей минуте матча.

«СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака».

Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России. Федун выбрал Зобнина.

AS: «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе в «Реал» из-за убытков на фоне коронавируса.

Форвард «Милана» Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.

РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов.

«Чтобы люди и дальше получали мою любовь». Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей.

Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов.

Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив».

Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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B.G.
1608496430
Тедеско на Жардима?! Или шило на мыло, мля?!
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Fusballer
1608499359
Жардим? Серьезно?! Ё-моё...
Ответить
alex1951
1608502869
Рассияне! Ёлки-палки! Какие еще Жардэны? На каждом углу,из каждого утюга только и слышно:Раассея-Раассея! И вот эти россияне собирают всякую импортную шваль! Где русские специалисты футбола? Где?
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sergey610
1608518489
Да. ОДНАКО!
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