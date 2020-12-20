Главные новости дня. Жардим может возглавить «Спартак», Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

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Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России. Федун выбрал Зобнина.

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РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов.

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Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса.