Главные новости дня. Жардим может возглавить «Спартак», Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2020 23:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8917

      alex1951 15 минут назад

      Рассияне! Ёлки-палки! Какие еще Жардэны?
      На каждом углу,из каждого утюга только и слышно:Раассея-Раассея!
      И вот эти россияне собирают всякую импортную шваль!
      Где русские специалисты футбола? Где?

      0
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      Рейтинг: +1637

      Fusballer 1 час назад

      Жардим? Серьезно?! Ё-моё...

      0
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      Рейтинг: +1374

      B.G. 2 часа назад

      Тедеско на Жардима?! Или шило на мыло, мля?!

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