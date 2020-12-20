Главные новости дня. Жардим может возглавить «Спартак», Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

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«СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака».
Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России. Федун выбрал Зобнина.
AS: «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе в «Реал» из-за убытков на фоне коронавируса.
Форвард «Милана» Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.
РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов.
«Чтобы люди и дальше получали мою любовь». Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей.
Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов.
Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив».
Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса.