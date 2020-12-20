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  • Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

20 декабря 2020, 20:38
27

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

Владелец «Спартак» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Помимо него Федун включил в пятерку лучших футболистов 2020 года Георгия Джикию, Александра Максименко, Александра Соболева (все – «Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).

  • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Россия Джикия Георгий Зобнин Роман Миранчук Антон Максименко Александр Соболев Александр Федун Леонид
Комментарии (27)
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ZEVS71
1608486102
Ну вот какие у Федуна понятия лучших игроков России, такая и команда
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zra78
1608486884
Вот теперь я понял болел Спартака
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knikos
1608488208
Долго я смеялся ! Спамовцы Джикию почём свет костерят , а он - лучший. Соболь скока-скока забил ? Лучший ! Ну , Федун , конечно , глубокий специалист в футболе , по команде видно . Ну ладно , он Зенит ненавидит , но ГДЕ Влашич ? Зобнин лучше Влашича ??? Смешно ! Ну и конечно же , Максимка лучше Сафонова , хоть и пропустил больше . Ну что , спамовцы - любуйтесь "честным" списком , хоть в чём-то отрада ...
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mp7700
1608488391
Да прально, только за своих и только свои))
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Владислав Vlad
1608489498
По Зобнину соглашусь на 97%. А вот по остальным огромный вопрос.
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NewLife
1608491673
Лучшего футболиста России в 2020 году просто нет. Как говорил Сталин: оба хуже. Вообщем, с такими результатами, которые наши продемонстрировали в этом году, просто стыдно высовываться, зная, что под тобою говно, да и сам оттуда же.
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Валерий2705
1608499481
Всё ясно с Фёрдуном. Даже недалёкий Медведев не назвал лучшим футболиста из Зенита. А эта жалкая собака ещё и пол состава спермака своего сюда определила. Чего же лучшие футболёры России в таком очке?
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sobaka120982
1608525922
Соболь и максименко тут точно лишнии, у федуна либо мозгов нет либопредвзятое отношение , Джикия тоже не тянет на звание
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Oldtrafford83
1608529544
Админ специально эту новость выложил чтобы собрать в одном месте почти всё стадо,главного комментатора не хватает только,смешно))
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Урия Гип 2
1608529555
А Спартак чемпион мира.
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