Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.
Владелец «Спартак» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Помимо него Федун включил в пятерку лучших футболистов 2020 года Георгия Джикию, Александра Максименко, Александра Соболева (все – «Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).
- В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.
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Источник: «Спорт-Экспресс»