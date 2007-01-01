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    Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

    «Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

    Владелец «Спартак» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

    Помимо него Федун включил в пятерку лучших футболистов 2020 года Георгия Джикию, Александра Максименко, Александра Соболева (все – «Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).

    • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +27184

      zra78 13 минут назад

      Вот теперь я понял болел Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +611

      ZEVS71 26 минут назад

      Ну вот какие у Федуна понятия лучших игроков России, такая и команда

      1
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      ...
      Рейтинг: -677

      net zenit1967 > ZEVS71 10 минут назад

      какие здесь у зенита алармопсовые и клоны такая и команда!как то так!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3763

      Puddle 27 минут назад

      Этот очкастый лошок, который в футболе разбирается, еще версии какие-то выдвигает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25302

      VVM1964 > Puddle 6 минут назад

      Ну ты то тут побрехиваешь (((

      0
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      Рейтинг: -677

      net zenit1967 > Puddle 6 минут назад

      ты только в отходах и овне !вместе со своими псами и клонами!очень стыдно за зенит!всеми уважаемый клуб некогда и мной со времен павла садырина!сейчас клуб поганят такие как ты бездари!

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