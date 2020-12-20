Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

Владелец «Спартак» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Помимо него Федун включил в пятерку лучших футболистов 2020 года Георгия Джикию, Александра Максименко, Александра Соболева (все – «Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).

В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России