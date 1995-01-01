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    «Чтобы люди и дальше получали мою любовь». Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей

    Тело умершего в ноябре Диего Марадоны могут поместить в мавзолей, предварительно эксгумировав, так как его уже похоронили. Сделать свое тело объектом культурного наследия завещал сам аргентинец.

    «Выражаю желание, чтобы после смерти мое тело забальзамировали и выставили в музей в окружении моих трофеев, личных вещей. Чтобы люди и дальше получали мою любовь», – написал перед смертью Марадона.

    • Аргентинец прожил 60 лет.
    • После смерти выяснилось, что сердце Марадоны было в 2 раза больше нормы.
    • Марадона – чемпион мира 1986 года.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1307

      yarik1_78 18 минут назад

      Бред.

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      Рейтинг: +22450

      пьяныйхоровод 24 минуты назад

      Явный перегиб . К тому же католическая церковь , которая имеет большое влияние в Аргентине , точно не одобряет идолопоклонство .

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      Рейтинг: +393

      kliker 36 минут назад

      А вот Пеле пережил свою славу, дожил до тех лет, когда подавляющее большинство не застало или не помнит, как он играл. И обожания всенародного не получил, потому что в США из Бразилии уехал.
      Марадоне же медные трубы славы крышу похоже снесли.

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      Рейтинг: +1137

      ruded 1 час назад

      просто доставали бы его труп раз в год, делали селфи

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      Рейтинг: +3539

      TOMSON 1 час назад

      Да... Ну самомнение у Марадоны всегда было высокое, но мумия это явно перебор. Той же урны с прахом или простого фото вполне бы хватило.

      4
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      Рейтинг: +9813

      ilichkadr 2 часа назад

      Явный перебор...........

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      Рейтинг: +4634

      playsh > ilichkadr 1 час назад

      Да,не от скромности умер...
      Приветствую тебя,дружище.С победой на экваторе.

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