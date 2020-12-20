«Чтобы люди и дальше получали мою любовь». Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей

Тело умершего в ноябре Диего Марадоны могут поместить в мавзолей, предварительно эксгумировав, так как его уже похоронили. Сделать свое тело объектом культурного наследия завещал сам аргентинец.
«Выражаю желание, чтобы после смерти мое тело забальзамировали и выставили в музей в окружении моих трофеев, личных вещей. Чтобы люди и дальше получали мою любовь», – написал перед смертью Марадона.
- Аргентинец прожил 60 лет.
- После смерти выяснилось, что сердце Марадоны было в 2 раза больше нормы.
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
Источник: The Sun