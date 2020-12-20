Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов

Строительство объектов чемпионата мира-2022 не обходится без смертей рабочих. С июля по ноябрь умерло 67 выходцев из Непала.

Причина – заболевания коронавирусом. По сведениям источника, меры безопасности на стройках не соблюдаются. Всего в Катаре на объектах работает несколько тысяч непальцев.

Ситуация осложнена тем, что родственники умерших не могут получить тела из-за ограничений сообщения между странами.