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Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов

20 декабря 2020, 13:36
3

Строительство объектов чемпионата мира-2022 не обходится без смертей рабочих. С июля по ноябрь умерло 67 выходцев из Непала.

Причина – заболевания коронавирусом. По сведениям источника, меры безопасности на стройках не соблюдаются. Всего в Катаре на объектах работает несколько тысяч непальцев.

Ситуация осложнена тем, что родственники умерших не могут получить тела из-за ограничений сообщения между странами.

  • В декабре открыли 4-й стадион ЧМ-2022.
  • Турнир пройдет с ноября по декабрь.
  • Чемпионат мира состоится в Азии впервые с 2002 года.

Источник: Daily Mail
Азия
Комментарии (3)
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Hektor 84
1608468849
Это жёлтая пендосская газетенка ни как не успокоится! Ни где меры не соблюдаются, везде преступления и нарушаются права человека. Везде кроме США и Европы! ******* они уже своим нытьем и истерией!
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kosmonaft
1608470244
дай люлей пендосу спроси планету
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