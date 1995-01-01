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    Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов

    Строительство объектов чемпионата мира-2022 не обходится без смертей рабочих. С июля по ноябрь умерло 67 выходцев из Непала.

    Причина – заболевания коронавирусом. По сведениям источника, меры безопасности на стройках не соблюдаются. Всего в Катаре на объектах работает несколько тысяч непальцев.

    Ситуация осложнена тем, что родственники умерших не могут получить тела из-за ограничений сообщения между странами.

    • В декабре открыли 4-й стадион ЧМ-2022.
    • Турнир пройдет с ноября по декабрь.
    • Чемпионат мира состоится в Азии впервые с 2002 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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