Daily Mail: с июля по ноябрь на стройках ЧМ-2022 умерло 67 мигрантов

Строительство объектов чемпионата мира-2022 не обходится без смертей рабочих. С июля по ноябрь умерло 67 выходцев из Непала.
Причина – заболевания коронавирусом. По сведениям источника, меры безопасности на стройках не соблюдаются. Всего в Катаре на объектах работает несколько тысяч непальцев.
Ситуация осложнена тем, что родственники умерших не могут получить тела из-за ограничений сообщения между странами.
- В декабре открыли 4-й стадион ЧМ-2022.
- Турнир пройдет с ноября по декабрь.
- Чемпионат мира состоится в Азии впервые с 2002 года.
Источник: Daily Mail