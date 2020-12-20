«Бавария» не будет покупать футболистов в зимнее трансферное окно

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что команда откажется от приобретений в зимнее трансферное окно.

«Зимой трансферов не будет. На наших трибунах не было ни одного зрителя с 8 марта. Скорее всего, ситуация не изменится до конца сезона.

Мы должны понимать это и учитывать наше сложное финансовое положение. Также зимой мы не планируем отпускать футболистов», – приводит слова Румменигге твиттер Bayern & Germany.