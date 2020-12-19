Мина последние четыре своих гола в АПЛ забил на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». На 45-й минуте гол забил защитник хозяев Йерри Мина.

Это четвертый подряд гол Мины в АПЛ на 45-й минуте. Последний раз в чемпионате Англии на одной и то же минуте четыре раза забивал Крис Иглс (2007-2011 годы, четыре подряд гола на 90-й минуте).