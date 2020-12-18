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    Ибрагимович получил новую травму и пропустит еще четыре игры

    Возвращение на поле нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича откладывается.

    По информации Sky Sport Italia, 39-летний футболист получил новую травму на тренировке.

    У шведа возникли проблемы с мышцами голеностопа – икроножной и камбаловидной.

    Ибрагимович из-за повреждения пропустит матчи против «Сассуоло» (20 декабря), «Лацио» (23 декабря), «Беневенто» (3 января) и, вероятно, «Ювентуса» (6 января).

    В текущем сезоне в активе форварда десять матчей, 11 голов и два ассиста. Он не выходил на поле с 22 ноября из-за повреждения бедра.

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    Источник: Sky Sport Italia

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