Ибрагимович получил новую травму и пропустит еще четыре игры

Возвращение на поле нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича откладывается.
По информации Sky Sport Italia, 39-летний футболист получил новую травму на тренировке.
У шведа возникли проблемы с мышцами голеностопа – икроножной и камбаловидной.
Ибрагимович из-за повреждения пропустит матчи против «Сассуоло» (20 декабря), «Лацио» (23 декабря), «Беневенто» (3 января) и, вероятно, «Ювентуса» (6 января).
В текущем сезоне в активе форварда десять матчей, 11 голов и два ассиста. Он не выходил на поле с 22 ноября из-за повреждения бедра.
Источник: Sky Sport Italia