Главные новости дня. «Локомотив» купил Берковского, «Спартак» может назначить Сетьена

Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой».

Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года.

Виллаш-Боаш – журналисту: «Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю».

Геркус может стать новым президентом ФНЛ.

Официально: Берковский перешел из «Торпедо» в «Локомотив».

Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей».

Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры».

Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ.

Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря.

Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки».