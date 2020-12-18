Главные новости дня. «Локомотив» купил Берковского, «Спартак» может назначить Сетьена

Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой».
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Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей».
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Источник: Бомбардир.ру