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    Главные новости дня. «Локомотив» купил Берковского, «Спартак» может назначить Сетьена

    Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой».

    Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года.

    Виллаш-Боаш – журналисту: «Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю».

    Геркус может стать новым президентом ФНЛ.

    Официально: Берковский перешел из «Торпедо» в «Локомотив».

    Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей».

    Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры».

    Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ.

    Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря.

    Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2020 23:48
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