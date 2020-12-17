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    Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года

    Стали известны результаты голосования за лучшего игрока 2020 года.

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший лучшим футболистом года, проголосовал за полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поставил на первое место Левандовского, на второе – нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду впервые включил Месси в число лучших игроков года.

    Месси назвал лучшим Неймара, на второе место поставил Мбаппе, а на третье – Левандовского.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3659

      Гавроша 3 часа назад

      Они бы полный список показали, может там кто из наших есть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Organic_khn 4 часа назад

      Фамилия ЛЕВАНДОВСКИ не склоняется, задрали уже своей ****

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4621

      playsh > Organic_khn 4 часа назад

      Опередил меня,дружище.Эти грамотеи-первоклассники уже достали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1777

      petrucho-spb > playsh 3 часа назад

      отправил редактору

      0
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      Рейтинг: +4621

      playsh > petrucho-spb 3 часа назад

      Уже пробовал,и не один раз,бесполезно.

      0
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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > Organic_khn 2 часа назад

      Польское чмо зачем его склонять?

      0
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      ...
      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > playsh 2 часа назад

      Дядя вам пора

      0
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      Рейтинг: +86

      хав_бек 5 часов назад

      Лучшие годы Месси прошли и теперь Роналдо решил сделать вид, что признал его одним из лучших)))

      4
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      Рейтинг: +262

      cevin cigan > хав_бек 4 часа назад

      Лучше поздно,чем никогда! А вот Месси сколько раз Рона включал в тройку?

      2
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      Рейтинг: +4621

      playsh > хав_бек 3 часа назад

      Криш повзрослел,наверное.Ведь он понимает,что пара Месси-Роналду лучшая за все времена существования футбола.Играть более десятка лет на таком высочайшем уровне,как эта пара,не играл никто до этого.
      И кто из них лучший,не надо спорить,они оба хороши.Мы это поймём,как только они уйдут из футбола.

      2
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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > playsh 2 часа назад

      Дядя не не си бред

      -1
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