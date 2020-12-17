Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года

Они бы полный список показали, может там кто из наших есть?
Стали известны результаты голосования за лучшего игрока 2020 года.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший лучшим футболистом года, проголосовал за полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поставил на первое место Левандовского, на второе – нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду впервые включил Месси в число лучших игроков года.
Месси назвал лучшим Неймара, на второе место поставил Мбаппе, а на третье – Левандовского.
Черчесов и Дзюба выбрали Левандовски и Флика в голосовании ФИФА