Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока 2020 года.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший лучшим футболистом года, проголосовал за полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поставил на первое место Левандовского, на второе – нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду впервые включил Месси в число лучших игроков года.

Месси назвал лучшим Неймара, на второе место поставил Мбаппе, а на третье – Левандовского.

Черчесов и Дзюба выбрали Левандовски и Флика в голосовании ФИФА