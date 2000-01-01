Геркус может стать новым президентом ФНЛ

Теперь и ФНЛ будет поражена герпесом.
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус намерен принять участие в выборах президента ФНЛ. Об этом функционер рассказал в своем телеграм-канале.
«Клубам ФНЛ – Лучшей Лиги мира – предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах.
Общаясь с клубами, знаю их желание сделать Лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ – имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный – сильно недооценен.
Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира.
Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной Национальной Лиги и выиграть их», – написал Геркус в телеграме.
- Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов подал в отставку в начале декабря. Он возглавлял лигу с 2010 года.
- По информации «Чемпионата», Ефремов в ходе собрания ФНЛ сказал, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.