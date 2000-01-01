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    Геркус может стать новым президентом ФНЛ

    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус намерен принять участие в выборах президента ФНЛ. Об этом функционер рассказал в своем телеграм-канале.

    «Клубам ФНЛ – Лучшей Лиги мира – предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах.

    Общаясь с клубами, знаю их желание сделать Лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ – имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный – сильно недооценен.

    Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира.

    Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной Национальной Лиги и выиграть их», – написал Геркус в телеграме.

    • Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов подал в отставку в начале декабря. Он возглавлял лигу с 2010 года.
    • По информации «Чемпионата», Ефремов в ходе собрания ФНЛ сказал, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19464

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Теперь и ФНЛ будет поражена герпесом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Не пускать казнокрада, Локо разорил, кат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      Граф2019 2 часа назад

      хана пердиву...

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