Геркус может стать новым президентом ФНЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус намерен принять участие в выборах президента ФНЛ. Об этом функционер рассказал в своем телеграм-канале.

«Клубам ФНЛ – Лучшей Лиги мира – предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах.

Общаясь с клубами, знаю их желание сделать Лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ – имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный – сильно недооценен.

Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира.

Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной Национальной Лиги и выиграть их», – написал Геркус в телеграме.