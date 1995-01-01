Президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

Президент ФНЛ Игорь Ефремов решил покинуть занимаемый пост.

Первым об отставке главы лиги сообщил журналист Иван Карпов, следом информацию подтвердил журналист Сергей Егоров.

По информации «Чемпионата», Ефремов в ходе собрания ФНЛ сказал, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.