Президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

Еще бы Прядкину и Дюкову со своими жополизами свалить из РПЛ и
РФС и может быть будет порядок. В РФС и РПЛ нужны независимые
президенты и руководители комитетов и комиссий.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов решил покинуть занимаемый пост.
Первым об отставке главы лиги сообщил журналист Иван Карпов, следом информацию подтвердил журналист Сергей Егоров.
По информации «Чемпионата», Ефремов в ходе собрания ФНЛ сказал, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.
- Он возглавлял лигу с 2010 года.
- Кто станет преемником Ефремова, пока неизвестно.