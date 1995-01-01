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    Президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов решил покинуть занимаемый пост.

    Первым об отставке главы лиги сообщил журналист Иван Карпов, следом информацию подтвердил журналист Сергей Егоров.

    По информации «Чемпионата», Ефремов в ходе собрания ФНЛ сказал, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.

    • Он возглавлял лигу с 2010 года.
    • Кто станет преемником Ефремова, пока неизвестно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14431

      vladimir-7 1 час назад

      Еще бы Прядкину и Дюкову со своими жополизами свалить из РПЛ и
      РФС и может быть будет порядок. В РФС и РПЛ нужны независимые
      президенты и руководители комитетов и комиссий.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9964

      JTherry > vladimir-7 5 минут назад

      в ходе очередного собрания клубов ФНЛ, младший брат Прядкина — Андрей, был выведен из руководства финансовой комиссии по бюджету, вместо него ее возглавит исполнительный директор Лучшей Лиги Мира — Шабанов...

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      Рейтинг: +9964

      JTherry 1 час назад

      клубы не устраивала работа Ефремова на своем посту: при нем средства расходовались бездумно и, возможно, нецелевым образом... а ФНЛ вообще может быть упразднена, функции переданы РФС, а Лигу разделят на две зоны для улучшения логистики, календаря и выстраивания тренировочного процесса...

      2
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      Рейтинг: +378

      dragoon000320 1 час назад

      видимо уже достаточно наворовал...

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      Рейтинг: +14431

      vladimir-7 1 час назад

      Правильно сделал, это не работа, когда у всех в голове только одни деньги.

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      Рейтинг: +19218

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Его достали, или он всех достал? )

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