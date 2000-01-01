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    Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей»

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал сумму компенсации, требуемую потерпевшей стороной.

    «Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей.

    Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома – всe это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты», – сказал Островский.

    • Широков избил Данченкова 10 августа.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7487

      alp 2 минуты назад

      после обвинения в покушении на убийство 500 тыр выглядят смешно... типа - ну хоть что нибудь дайте..

      0
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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 45 минут назад

      А-а-а-а-а...
      Я по ошибке как-то написал, что у Данченкова адвокатом - Добровинский, который вместе с Пашаевым был отлучён от адвокатуры на год.
      А у него оказывается Островский?!
      Ну, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. ))

      0
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      Рейтинг: +1966

      OldenVad 1 час назад

      А сколько в России стоят бесплатные адвокаты?

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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 > OldenVad 41 минуту назад

      У потерпевших по уголовному делу в России НЕТ адвокатов по назначению.
      Они есть только у обвиняемых (подсудимых).
      Ставки там за 1 судодень и неплохие ставки, а судодень может быть и 1 минуту, и 8 часов.
      Только с них налоги, как с предприятия идут, потому по назначению шибко не заработаешь.
      Хотя, образно говоря, на хлеб с маслом хватит.
      И ещё на что-то немножко.

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      Рейтинг: +10961

      Cules2013 1 час назад

      500к за избиение арбитра? Норм расценка. А за 100к значит, можно резервного отметелить, а за 50к кого? Болбоя? Можно весь прейскурант огласить?
      Бред какой-то. Это уголовка. Это намного круче, чем то, что учудили Кокорин и Мамаев, а им срок дали реальный. Широкову эти деньги, что семечки.

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      Рейтинг: +160

      свинка справеднутости > Cules2013 56 минут назад

      Ты у нас такой дурак по субботам, али как ?

      0
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      Рейтинг: +160

      свинка справеднутости 1 час назад

      Нормалёк чувак поднимется - на нексии будет теперь ездить

      -1
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      Рейтинг: +5082

      порт 1 час назад

      С самого начала всей этой шумихи, было понятно что терпила захочет улучшить своё мат. положение.

      -2
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      Рейтинг: +838

      Dr.Metal 1 час назад

      Ну вот, а чуть человека убийцей не выставили с покушением ахахах такая хрень и 500 не стоит. Соточка не более

      0
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      Рейтинг: +1526

      acor94 1 час назад

      давайте посчитаем:
      3 недели без работы - это примерно 3 матча в ФНЛ(выше судьишку не возьмут) - по 30 тысяч за игру - 90 000р
      лишился одной из работ - средняя зп по России 35 000р, берем два месяца(за это время можно найти работу) - 70 000р
      лечение - 100 рублей на зеленку
      сидение дома - 10 000р на еду
      бесплатные адвокаты - 0р

      итого получается максимум который может просить судья это: 190 100р

      какие мать вашу пол миллиона? если меня гопники во дворе изобьют я тоже могу с них такую сумму требовать?

      -1
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      Рейтинг: +1966

      OldenVad > acor94 1 час назад

      потребовать можешь, вопрос сколько присудят

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      Рейтинг: +2172

      baden69 1 час назад

      Если бы сразу потребовал деньги и забрал заяву, то всем было бы понятно, но он долго изображал из себя человека, который хочет наказать, а в итоге через суд просит денег...
      Как в том анекдоте "Доктор, вы либо туда, либо сюда, а вот это туда-сюда очень раздражает".

      0
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      Рейтинг: +19464

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неплохая таблетка для поправки мозга Широкова.

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