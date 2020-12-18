Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал сумму компенсации, требуемую потерпевшей стороной.
«Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей.
Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома – всe это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты», – сказал Островский.
- Широков избил Данченкова 10 августа.
- Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
- Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
Источник: «Чемпионат»