Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал сумму компенсации, требуемую потерпевшей стороной.

«Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей.

Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома – всe это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты», – сказал Островский.