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  • Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей»

Адвокат арбитра Данченкова: «Мы просим суд взыскать с Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей»

18 декабря 2020, 15:00
14

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал сумму компенсации, требуемую потерпевшей стороной.

«Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей.

Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома – всe это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты», – сказал Островский.

  • Широков избил Данченкова 10 августа.
  • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (14)
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baden69
1608293332
Если бы сразу потребовал деньги и забрал заяву, то всем было бы понятно, но он долго изображал из себя человека, который хочет наказать, а в итоге через суд просит денег... Как в том анекдоте "Доктор, вы либо туда, либо сюда, а вот это туда-сюда очень раздражает".
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acor94
1608293523
давайте посчитаем: 3 недели без работы - это примерно 3 матча в ФНЛ(выше судьишку не возьмут) - по 30 тысяч за игру - 90 000р лишился одной из работ - средняя зп по России 35 000р, берем два месяца(за это время можно найти работу) - 70 000р лечение - 100 рублей на зеленку сидение дома - 10 000р на еду бесплатные адвокаты - 0р итого получается максимум который может просить судья это: 190 100р какие мать вашу пол миллиона? если меня гопники во дворе изобьют я тоже могу с них такую сумму требовать?
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Dr.Metal
1608293640
Ну вот, а чуть человека убийцей не выставили с покушением ахахах такая хрень и 500 не стоит. Соточка не более
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порт
1608293643
С самого начала всей этой шумихи, было понятно что терпила захочет улучшить своё мат. положение.
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Cules2013
1608294441
500к за избиение арбитра? Норм расценка. А за 100к значит, можно резервного отметелить, а за 50к кого? Болбоя? Можно весь прейскурант огласить? Бред какой-то. Это уголовка. Это намного круче, чем то, что учудили Кокорин и Мамаев, а им срок дали реальный. Широкову эти деньги, что семечки.
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OldenVad
1608294455
А сколько в России стоят бесплатные адвокаты?
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derrik2000
1608295610
А-а-а-а-а... Я по ошибке как-то написал, что у Данченкова адвокатом - Добровинский, который вместе с Пашаевым был отлучён от адвокатуры на год. А у него оказывается Островский?! Ну, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. ))
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alp
1608298204
после обвинения в покушении на убийство 500 тыр выглядят смешно... типа - ну хоть что нибудь дайте..
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portero
1608300619
Мало на больничке побыл, надо было как Пак 45 суток, сразу тяжесть появляется, больший срок и большие деньги можно требовать...
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polt
1608301283
Наше правосудие: "Закон не один для всех!!!"
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