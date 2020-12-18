Серия А. «Рома» обыграла «Торино» и поднялась на четвертое место

В матче 12-го тура Серии А «Рома» на своем поле победила «Торино» со счетом 3:1.

В составе римлян отличились Генрих Мхитарян, Жордан Верету и Лоренцо Пеллегрини. У туринской команды, которая с 14-й минуты играла вдесятером, единственный гол забил Андреа Белотти.

Набрав три очка, «Рома» поднялась с шестого на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Торино» остался на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Рома – Торино – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 27; 2:0 – Верету (с пенальти), 43; 3:0 – Пеллегрини, 68; 3:1 – Белотти, 73.

Удаление: нет – Синго, 14.

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