Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Серия А. «Рома» обыграла «Торино» и поднялась на четвертое место

    В матче 12-го тура Серии А «Рома» на своем поле победила «Торино» со счетом 3:1.

    В составе римлян отличились Генрих Мхитарян, Жордан Верету и Лоренцо Пеллегрини. У туринской команды, которая с 14-й минуты играла вдесятером, единственный гол забил Андреа Белотти.

    Набрав три очка, «Рома» поднялась с шестого на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Торино» остался на 19-й строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Рома – Торино – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 27; 2:0 – Верету (с пенальти), 43; 3:0 – Пеллегрини, 68; 3:1 – Белотти, 73.

    Удаление: нет – Синго, 14.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru