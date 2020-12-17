Черевченко: «Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали. Я знал чуть больше, чем писали в СМИ»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как принял решение присоединиться к подмосковному клубу.
— После ухода из «Арсенала» вы находились без клуба два с половиной месяца. Как их провели?
— Великолепно провел — побыл с семьей, пообщался с друзьями. Но от футбола не отходил. Наблюдал.
— Сколько предложений было за это время?
— Реальных — три. Одно из-за границы, два из России. Я отказался, потому что рассчитывал отдохнуть до зимы.
— Из-за границы — это откуда?
— Звали в Азию и в Европу, но если в первом случае команда реально хотела, то из Европы — только предварительные разговоры.
— Как согласились на «Химки»? У команды было 0 побед в 8 матчах, последний проигран 2:7, а впереди шли игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком».
— Недели две думал точно. Положение «Химок» не пугало. Если бы я этого боялся или не был уверен в себе, то и не согласился бы. Но не впервой же.
— Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали?
— Нет, я просто знал чуть больше информации, чем писали в СМИ, – сказал Черевченко.
- В конце сентября «Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
- Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», «Балтику» и тульский «Арсенал».