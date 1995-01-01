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    Черевченко: «Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали. Я знал чуть больше, чем писали в СМИ»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как принял решение присоединиться к подмосковному клубу.

    — После ухода из «Арсенала» вы находились без клуба два с половиной месяца. Как их провели?

    — Великолепно провел — побыл с семьей, пообщался с друзьями. Но от футбола не отходил. Наблюдал.

    — Сколько предложений было за это время?

    — Реальных — три. Одно из-за границы, два из России. Я отказался, потому что рассчитывал отдохнуть до зимы.

    — Из-за границы — это откуда?

    — Звали в Азию и в Европу, но если в первом случае команда реально хотела, то из Европы — только предварительные разговоры.

    — Как согласились на «Химки»? У команды было 0 побед в 8 матчах, последний проигран 2:7, а впереди шли игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком».

    — Недели две думал точно. Положение «Химок» не пугало. Если бы я этого боялся или не был уверен в себе, то и не согласился бы. Но не впервой же.

    — Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали?

    — Нет, я просто знал чуть больше информации, чем писали в СМИ, – сказал Черевченко.

    • В конце сентября «Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
    • Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», «Балтику» и тульский «Арсенал».

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9663

      paracetamol 2 часа назад

      - Как согласились на «Химки»?
      - Выцыганил хорошее бабло и согласился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      alarm2 3 часа назад

      стыдно:
      1) за спартаг
      2) за его фарм-клубы
      3) за хряков, которые вчера сныкались

      1
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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > alarm2 3 часа назад

      Стыдно за зенит

      0
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