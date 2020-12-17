Черевченко: «Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали. Я знал чуть больше, чем писали в СМИ»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как принял решение присоединиться к подмосковному клубу.

— После ухода из «Арсенала» вы находились без клуба два с половиной месяца. Как их провели?

— Великолепно провел — побыл с семьей, пообщался с друзьями. Но от футбола не отходил. Наблюдал.

— Сколько предложений было за это время?

— Реальных — три. Одно из-за границы, два из России. Я отказался, потому что рассчитывал отдохнуть до зимы.

— Из-за границы — это откуда?

— Звали в Азию и в Европу, но если в первом случае команда реально хотела, то из Европы — только предварительные разговоры.

— Как согласились на «Химки»? У команды было 0 побед в 8 матчах, последний проигран 2:7, а впереди шли игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком».

— Недели две думал точно. Положение «Химок» не пугало. Если бы я этого боялся или не был уверен в себе, то и не согласился бы. Но не впервой же.

— Слухи про фарм-клуб «Спартака» не смущали?

— Нет, я просто знал чуть больше информации, чем писали в СМИ, – сказал Черевченко.