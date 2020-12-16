Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус и будет прооперирован в четверг

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус, что позволяет ему пройти операцию на стопе уже завтра, сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.
«У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован», – написал Брейдо в твиттере.
Как пишет «Чемпионат», ранее сообщалось о том, что форвард заболел коронавирусом и не может быть прооперирован до полного выздоровления.
- Зе Луиш получил перелом стопы в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
- Футболист был признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.
- В этом сезоне РПЛ он провел шесть матчей, забив один гол и сделав один ассист.
Источник: Твиттер Кирилла Брейдо