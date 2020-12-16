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    Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус и будет прооперирован в четверг

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус, что позволяет ему пройти операцию на стопе уже завтра, сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.

    «У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован», – написал Брейдо в твиттере.

    Как пишет «Чемпионат», ранее сообщалось о том, что форвард заболел коронавирусом и не может быть прооперирован до полного выздоровления.

    • Зе Луиш получил перелом стопы в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
    • Футболист был признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.
    • В этом сезоне РПЛ он провел шесть матчей, забив один гол и сделав один ассист.

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    Источник: Твиттер Кирилла Брейдо

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    16.12.2020 19:49
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