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    Ибрагимович восстановился после травмы, но пропустит матч с «Дженоа»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после повреждения, полученного в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1).

    Клуб решил не рисковать здоровьем Златана, поэтому швед не сыграет в сегодняшнем матче с «Дженоа». Сообщается, что нападающий вернется на поле 20 декабря – в игре с «Сассуоло» в рамках 13-го тура Серии А.

    • В матче с «Наполи» Ибрагимович получил травму задней поверхности бедра.
    • 39-летний швед стал самым возрастным футболистом, забившим десять голов в первых восьми турах Серии А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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