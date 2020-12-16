Ибрагимович восстановился после травмы, но пропустит матч с «Дженоа»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после повреждения, полученного в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1).

Клуб решил не рисковать здоровьем Златана, поэтому швед не сыграет в сегодняшнем матче с «Дженоа». Сообщается, что нападающий вернется на поле 20 декабря – в игре с «Сассуоло» в рамках 13-го тура Серии А.