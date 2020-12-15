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    Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи. Нужно вводить ценз на легионеров»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что в РПЛ нужно вводить ценз на легионеров.

    «Нужен ли лимит — это спорная вещь, потому что верно подмечено: после отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход. Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят.

    Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную. Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку», – приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2020 22:33
    Комментарии24
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      Рейтинг: +5910

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи....Всяко лучше , чем гнусы Радимовы !

      0
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      Рейтинг: +401

      ab15488 5 часов назад

      Вопрос сложный. Отмена лимита сильней всего ударит по паспортистам. Уровень зарплат в рпл упадёт. Крепкие и топовые леги к нам едут уж никак не за футболом. Они едут за баблом. Поэтому при общем падении зарплат качество и количество легионеров действительно упадёт, но с другой стороны молодые россияне начнут реально вкалывать, чтоб их заметили западные скауты и пригласили в европейские клубы. А те в свою очередь будут более охотно приглашать россиян т.к. на них не будет неадекватных ценников и не реальных запросов по зп. Для сборной это будет плюс, а вот рпл в первое время станет ещё хуже, если это возможно)

      -1
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      Рейтинг: +7

      fabo44 5 часов назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 6 часов назад

      в рфпл сейчас можно на пальцах пересчитать высококласных игроков с российским паспортом, а остальные уровень фнл

      0
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      Рейтинг: +1413

      Play 9 часов назад

      Ну на десять Райковичей, глядишь, и стрельнет один Видич. Глупо так утверждать, если к нам и так едет куча шлака. Суть в другом, например, если у клуба, условно говоря, есть 30 миллионов на трансферы и тренер хочет купить трёх крепких легионеров по 10 миллионов, он не станет так делать. Потому что из-за лимита он не сможет использовать всех трёх игроков регулярно, и десятимиллионные инвестиции будут сидеть на лавке, а играть будет условный Вася Иванов, потому что у него паспорт российский. И эти десятимиллионные игроки не будут развиваться, не играя регулярно, что скажется и на психологии, и на мотивации, и на профессионализме - какой смысл выкладываться на тренировках, если ты не будешь играть, даже если лучше конкурентов с российским гражданством. Это приводит к тому, что тренер вынужден вместо трёх крепких игроков по 10 миллионов, покупать одного "топового" для основы за 20-25 миллионов, и ещё двоих беспонтовых по 2-3 миллиона для количества. Примеры трансферов последних лет Динамо, Спартака, Рубина и прочих наглядные.

      1
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      Рейтинг: +9763

      ilichkadr > Play 6 часов назад

      Кардинально решить вопрос можно только с переходом на самоокупаемость. Профессиональный клуб должен зарабатывать сам, плюс частные спонсоры, если таковые есть. Государство должно вкладывать деньги исключительно в развитие детско-юношеского футбола.
      P.S. Игры с лимитом или без него это от небольшого ума. Неоправданное разбазаривание денег налогоплательщиков. Поэтому РПЛ у нас полный отстой из-за условных Райковичей и незаслуженных миллионеров с российским паспортом.

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      Рейтинг: +2095

      СвинкаСправедливости 12 часов назад

      Тут он прав, ребята. Вместо футбола с участием наших ребят будем смотреть именно на Райковича. Мне такой футбол не нужен. Это буквально днищенское дно безликое. Представьте себе , что вы смотрите любой другой чемпионат топ-10, где почти нет русских. Вот это будет РПЛ. Даром не нужен такой чемпионат. С таким успехом можно смотреть любую другую лигу.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 > СвинкаСправедливости 12 часов назад

      Ну так лучше наблюдать как наши клубы позорятся в еврокубках? И влетают тем кого раньше в пол ноги обыгрывали. Наши зажравшиеся игрочишки не хотят играть, бабло капает и всё жизнь удалась! Ходят пешком и пох им, они ни куда не стремятся. А те кто еще и липовые звания змс получили, те вообще не напрягаются.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 > СвинкаСправедливости 12 часов назад

      Фк Краснодар играл ответный матч с Севильей. Так в одном из эпизодов Газинский теряет мяч, на ворота Краснодара контр атака, Газинский пешочком пошел, а косячник Кайо понесся догонять соперника. Вот и разница.

      2
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      Рейтинг: +2095

      СвинкаСправедливости > Hektor 84 12 часов назад

      Плевать. Это будет не наш футбол и не заслуги наших школ.

      0
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      Рейтинг: +4341

      Дядя Серёжа > Hektor 84 11 часов назад

      Я смотрю Чемпионат России. Пускай играют Ибрагимовы, Ивановы, Разноздоевы и Швили, Сахарчуки...
      Я смотрю Чемпионат России и болею за Спартак.
      Так.

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      Рейтинг: +3426

      InterMilLano1908 > Дядя Серёжа 11 часов назад

      Ну тогда не нойте мол мы всем проигрываем

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      Рейтинг: +4341

      Дядя Серёжа > InterMilLano1908 7 часов назад

      Я не ною, я смотрю. Я их смотрю. Я свой чемпионат области смотрю (6 место). Я пацанов во дворе смотрю (почти не стало). Я люблю футбол. Я люблю Спартак уже 55 лет осознанно. Меня не задевают различные бораты с розовыми пуделями, они сдохнут, Спартак останется. Да здравствует футбол!

      1
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      Рейтинг: +2425

      Бухбух 13 часов назад

      Райковичи в РПЛ были всегда. Зато играют не хуже любого российского футболера, при этом затраты на них будут в разы дешевле.

      2
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      Рейтинг: +955

      Харченко 13 часов назад

      Главное, чтобы левых тренеров не было, таких, как Радимов.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 16 часов назад

      Буланов тупица снова куйню несет. А сейчас при лимите Райковичи не едут? У вас Малком за 40 лямов играет не лучше Райковича. А если лимит не отменить в РПЛ будут играть бездарности типа тебя. Раньше и без лимита привозили хороших легов, которые играли в разы лучше нынешних, и кстати и Российские футболисты хорошо играли. Без лимита и наши клубы добивались успехов в Европе. И сборная нет нет давала результат. Если ничего не поменяется наш футбол пробьет очередное дно!!! Вон у хохлов в шахтере сколько бразильцев и ничего. Никаких лимитов. И клубы ихние и сборная играют и добиваются результатов.

      3
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      Рейтинг: +3533

      TOMSON > Hektor 84 15 часов назад

      Когда и какие клубы чего-то там добивались в Европе без лимита?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 > TOMSON 14 часов назад

      ЦСКА победил в кубке УЕФА. Локомотив доходил до полуфинала кубка кубков. Спартак не раз играл в полуфиналах и четвертьфиналах еврокубков. Та вообще 6аши клубы регулярно играли в плей офф.

      1
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      Рейтинг: +1413

      Play > Hektor 84 9 часов назад

      Согласен. Плюс была более менее интересная сборная и успех на Евро 2008, а сейчас у нас сборная "детей лимита", где лучший игрок и капитан главная шл*ха российского футбола.

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      Рейтинг: +3533

      TOMSON > Hektor 84 3 часа назад

      Ну так? Думаешь там лимита не было? Лимита не было только в 90х пару сезонов и там отличилось Динамо скупившее португальцев..
      Единственное в чем разница это в переносе матчей чемпионата, чтоб играть не чаще чем раз в неделю.
      После победы Зенита переносить перестали и в равных условиях мы теперь видим нынешний результат.

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      Рейтинг: +3533

      TOMSON > Play 2 часа назад

      2008 это последний успех Советских детей воспитаниях по Советским лекалам. Лимит тут совершенно не причём.

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      Рейтинг: +3533

      TOMSON > Hektor 84 2 часа назад

      Главная причина это не лимит, и не система осень весна, и не всякая прочая фигня которую нам по тв толкают. Главная причина это то что Советские игроки закончились, а Российских мы воспитать не можем.

      0
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      Рейтинг: +37

      basil2591 16 часов назад

      Большие мастера никогда не поедут играть во второ-, если не третьесортную футбольную лигу.

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