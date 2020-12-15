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  • Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи. Нужно вводить ценз на легионеров»

Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи. Нужно вводить ценз на легионеров»

15 декабря 2020, 22:33
19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что в РПЛ нужно вводить ценз на легионеров.

«Нужен ли лимит — это спорная вещь, потому что верно подмечено: после отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход. Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят.

Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную. Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку», – приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Радимов Владислав
Комментарии (19)
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Пельш 1
1608061153
А при лимите Райковичи не едут? ..опу не смешил бы она и так смешная!!!!
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basil2591
1608062759
Большие мастера никогда не поедут играть во второ-, если не третьесортную футбольную лигу.
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Hektor 84
1608063839
Буланов тупица снова куйню несет. А сейчас при лимите Райковичи не едут? У вас Малком за 40 лямов играет не лучше Райковича. А если лимит не отменить в РПЛ будут играть бездарности типа тебя. Раньше и без лимита привозили хороших легов, которые играли в разы лучше нынешних, и кстати и Российские футболисты хорошо играли. Без лимита и наши клубы добивались успехов в Европе. И сборная нет нет давала результат. Если ничего не поменяется наш футбол пробьет очередное дно!!! Вон у хохлов в шахтере сколько бразильцев и ничего. Никаких лимитов. И клубы ихние и сборная играют и добиваются результатов.
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Харченко
1608073176
Главное, чтобы левых тренеров не было, таких, как Радимов.
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Бухбух
1608075413
Райковичи в РПЛ были всегда. Зато играют не хуже любого российского футболера, при этом затраты на них будут в разы дешевле.
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СвинкаСправедливости
1608076542
Тут он прав, ребята. Вместо футбола с участием наших ребят будем смотреть именно на Райковича. Мне такой футбол не нужен. Это буквально днищенское дно безликое. Представьте себе , что вы смотрите любой другой чемпионат топ-10, где почти нет русских. Вот это будет РПЛ. Даром не нужен такой чемпионат. С таким успехом можно смотреть любую другую лигу.
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Play
1608090028
Ну на десять Райковичей, глядишь, и стрельнет один Видич. Глупо так утверждать, если к нам и так едет куча шлака. Суть в другом, например, если у клуба, условно говоря, есть 30 миллионов на трансферы и тренер хочет купить трёх крепких легионеров по 10 миллионов, он не станет так делать. Потому что из-за лимита он не сможет использовать всех трёх игроков регулярно, и десятимиллионные инвестиции будут сидеть на лавке, а играть будет условный Вася Иванов, потому что у него паспорт российский. И эти десятимиллионные игроки не будут развиваться, не играя регулярно, что скажется и на психологии, и на мотивации, и на профессионализме - какой смысл выкладываться на тренировках, если ты не будешь играть, даже если лучше конкурентов с российским гражданством. Это приводит к тому, что тренер вынужден вместо трёх крепких игроков по 10 миллионов, покупать одного "топового" для основы за 20-25 миллионов, и ещё двоих беспонтовых по 2-3 миллиона для количества. Примеры трансферов последних лет Динамо, Спартака, Рубина и прочих наглядные.
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серега кашин
1608101591
в рфпл сейчас можно на пальцах пересчитать высококласных игроков с российским паспортом, а остальные уровень фнл
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ab15488
1608104416
Вопрос сложный. Отмена лимита сильней всего ударит по паспортистам. Уровень зарплат в рпл упадёт. Крепкие и топовые леги к нам едут уж никак не за футболом. Они едут за баблом. Поэтому при общем падении зарплат качество и количество легионеров действительно упадёт, но с другой стороны молодые россияне начнут реально вкалывать, чтоб их заметили западные скауты и пригласили в европейские клубы. А те в свою очередь будут более охотно приглашать россиян т.к. на них не будет неадекватных ценников и не реальных запросов по зп. Для сборной это будет плюс, а вот рпл в первое время станет ещё хуже, если это возможно)
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САДЫЧОК
1608107569
Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи....Всяко лучше , чем гнусы Радимовы !
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