Радимов: «После отмены лимита в Россию поедут Райковичи. Нужно вводить ценз на легионеров»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что в РПЛ нужно вводить ценз на легионеров.

«Нужен ли лимит — это спорная вещь, потому что верно подмечено: после отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход. Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят.

Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную. Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку», – приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

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