Радимов – о Быстрове и Дзюбе: «Рубец на сердце о того, что они играли в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

— Как вы относитесь к Дзюбе?

— Совру, если скажу, что отношусь одинаково к воспитаннику петербургского футбола, никогда не переходившему к конкурентам, и к Дзюбе или Быстрову, которые защищали цвета «Спартака». Все равно какой-то рубец на сердце от того, что они там играли, у меня остается.

Дзюба отрабатывает, приносит пользу команде. Но для меня, как для человека, родившегося в Петербурге и игравшего за «Зенит» и за ЦСКА, спартаковец в любом случае останется спартаковцем. Надеюсь, вы меня понимаете.