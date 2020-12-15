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  • Радимов – о Быстрове и Дзюбе: «Рубец на сердце о того, что они играли в «Спартаке»

Радимов – о Быстрове и Дзюбе: «Рубец на сердце о того, что они играли в «Спартаке»

15 декабря 2020, 20:59
14

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

— Как вы относитесь к Дзюбе?

— Совру, если скажу, что отношусь одинаково к воспитаннику петербургского футбола, никогда не переходившему к конкурентам, и к Дзюбе или Быстрову, которые защищали цвета «Спартака». Все равно какой-то рубец на сердце от того, что они там играли, у меня остается.

Дзюба отрабатывает, приносит пользу команде. Но для меня, как для человека, родившегося в Петербурге и игравшего за «Зенит» и за ЦСКА, спартаковец в любом случае останется спартаковцем. Надеюсь, вы меня понимаете.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Быстров играл в «Спартаке» с 2005 по 2009 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Дзюба Артем Радимов Владислав
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1608057575
У тебя вместо печени рубец, завязывай бухать псевдотренер
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DOCTOR PENALTY
1608057744
Ты, Влад, слишком впечатлительный. Дзюба гораздо хладнокровнее, правда и у него от бесчисленных переходов остался рубец, только на жопе.
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Ilya26
1608060139
Не переживай Владик, Дзюба своей спермой сможет твой рубец под песню Булановой и все у тебя рассосется
Ответить
aaaaahhhh
1608063244
этот тип ни когда умом не отличался
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Hektor 84
1608064181
Идиот тебе пора с алкоголем завязать! А то рубец еще и на печени образуется)))
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Бриг
1608064866
Сказанул. От профессионала не ожидал - все-таки не школьник в болельской тусовке.
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Павелий
1608077736
А то что ты играл в ЦСКА, Динамо, Крыльях и Зените тебя самого не коробит? Если бы и были у Радимова мозги, то он их точно пропил.
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Каратель помойников
1608084421
из запоя что ли вышел?
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nik55
1608103341
сердце у тебя есть не спорю но мозгов точно нет
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