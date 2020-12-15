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    Радимов – о Быстрове и Дзюбе: «Рубец на сердце о того, что они играли в «Спартаке»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    — Как вы относитесь к Дзюбе?

    — Совру, если скажу, что отношусь одинаково к воспитаннику петербургского футбола, никогда не переходившему к конкурентам, и к Дзюбе или Быстрову, которые защищали цвета «Спартака». Все равно какой-то рубец на сердце от того, что они там играли, у меня остается.

    Дзюба отрабатывает, приносит пользу команде. Но для меня, как для человека, родившегося в Петербурге и игравшего за «Зенит» и за ЦСКА, спартаковец в любом случае останется спартаковцем. Надеюсь, вы меня понимаете.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Быстров играл в «Спартаке» с 2005 по 2009 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2020 20:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +5282

      nik55 5 часов назад

      сердце у тебя есть не спорю но мозгов точно нет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Klaido 5 часов назад

      Владичек Буланов, у всей страны рубец на сердце от наличия твоей помойки-стиралки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4643

      Каратель 10 часов назад

      из запоя что ли вышел?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4051

      Павелий 12 часов назад

      А то что ты играл в ЦСКА, Динамо, Крыльях и Зените тебя самого не коробит? Если бы и были у Радимова мозги, то он их точно пропил.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4341

      Дядя Серёжа > Павелий 11 часов назад

      У него по мозгам рубец.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1882

      Бриг 16 часов назад

      Сказанул. От профессионала не ожидал - все-таки не школьник в болельской тусовке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 16 часов назад

      Идиот тебе пора с алкоголем завязать! А то рубец еще и на печени образуется)))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2619

      aaaaahhhh 16 часов назад

      этот тип ни когда умом не отличался

      4
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      Рейтинг: -90

      Ilya26 17 часов назад

      Не переживай Владик, Дзюба своей спермой сможет твой рубец под песню Булановой и все у тебя рассосется

      5
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      Рейтинг: +6461

      knikos > Ilya26 17 часов назад

      Вот представляю , что ты сказал бы ему это в лицо ...что бы о тебя осталось , кроме хвостика .

      4
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      Рейтинг: +2901

      ziborock 18 часов назад

      Напомните еще Буланову Дмитриева, Кулькова, Радченко, Погребняка, Деменко...)))
      А если серьезно вот такие вот утырки и сеют вражду в нашем обществе!!!

      9
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      Рейтинг: +19430

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Ты, Влад, слишком впечатлительный. Дзюба гораздо хладнокровнее, правда и у него от бесчисленных переходов остался рубец, только на жопе.

      3
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